Polícia Militar prende foragido considerado de alta periculosidade em Santarém

Caso foi apresentado na Seccional Urbana de Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

No final da tarde de quinta-feira (13), por volta das 17h50, uma guarnição da Polícia Militar realizou a prisão de um foragido da justiça no bairro Vitória Régia, em Santarém, no oeste do Pará. A ação ocorreu após a equipe receber informações do setor de inteligência do 35° Batalhão da Polícia Militar (BPM) sobre a localização de um homem considerado de alta periculosidade.

De acordo com a PM, a operação teve início após a confirmação da presença de Alessandro Ataíde da Silva na Rua Chico Mendes. Segundo o relato dos policiais, ao chegar ao local, a guarnição constatou que Alessandro havia rompido sua tornozeleira eletrônica e se encontrava foragido da justiça.

Além disso, foi identificado um mandado de prisão pendente contra Alessandro Ataíde, tipificado por tráfico de drogas com validade até 15 de abril de 2036. Diante das evidências, Alessandro foi detido e conduzido à 16ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado ao Delegado de Polícia Civil Jair Castro para os procedimentos cabíveis.

