Brigadista do Ibama que combatia incêndios no Tocantins é executado a tiros na porta de casa

O ambientalista Nenê foi assassinado neste sábado, em Tocantins — Foto: Reprodução

Sidinei de Oliveira Silva, conhecido como Nenê, vinha sendo ameaçado por fazendeiros e grileiros por impedir queimadas na região.

O ambientalista Sidinei de Oliveira Silva, conhecido como Nenê, foi executado com dois tiros de calibre 12, na manhã deste sábado, em Formoso do Araguaia, em Tocantins, na porta de casa. O GLOBO apurou que Nenê, contratado pelo Ibama para combater incêndios na região, vinha sendo ameaçado por fazendeiros e grileiros por impedir queimadas e invasões em terras indígenas situadas na Ilha do Bananal.

Nenê atuava no programa do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo). O ambientalista fazia parte da equipe de brigadistas de queima prescrita do Ibama na região Nordeste, composta por quatro profissionais.

“Com pesar, o Ibama comunica o falecimento do brigadista do Prevfogo Sidney Silva, um profissional dedicado e experiente no manejo preventivo do fogo. Neste momento de luto, o IBAMA se solidariza com a família e amigos, oferecendo o apoio necessário”, disse órgão federal, em nota.

Ao GLOBO, o Superintendente do Ibama do Tocantins, Leandro Milhomem Costa, afirmou que Nenê era um brigadista “experiente e qualificado no manejo do fogo preventivo”.

— Ele já foi contratado em outros anos pelo Prevfogo do Ibama Tocantins e estava selecionado para atuar junto à Brigada Nordeste da Ilha do Bananal em 2024. Não temos informações sobre a motivação do crime — diz Costa.

A perícia esteve no local do crime e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O GLOBO procurou a polícia de Formoso de Araguaia, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.

Um dos principais conhecedores da região, o ambientalista deu apoio logístico à Funai quando, em um sobrevoo, fez o avistamento do povo indígena isolado Avá-Canoeiro, antes dado como extinto em uma área da Ilha do Bananal, conhecida como a “Mata do Mamão”. Nenê era descendente do Povo Karajá, habitantes seculares das margens do rio Araguaia em Goiás, Tocantins e Mato Grosso.

O ambientalista chegou a prestar depoimento no Ministério Público (MP) sobre invasões de pecuaristas em terras indígenas localizadas na ilha. O MP foi procurado pelo GLOBO, mas não respondeu aos questionamentos até a publicação da reportagem.

Fonte: O GLOBO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2024/12:30:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...