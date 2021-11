Escola de Futebol do Grêmio NP representa Novo Progressso na Copa Trairão em Alta Floresta-MT

A Escola de Futebol do Grêmio NP saiu na última sexta-feira (12/11) com destino ao município de Alta Floresta-MT, para competir com as melhores equipes de futebol de base do estado do Mato Grosso na COPA TRAIRÃO que está acontecendo desde o dia 13 e finalizará no dia (15/11).

Alguns pais acompanharam os atletas na viagem de ônibus da delegação e outros foram com seus veículos próprios prestigiar seus filhos e torcer pelas equipes do Grêmio de NP na competição.

A frente do trabalho está o Professor Jhonys, levando as Categorias Sub-09, Sub-11, Sub13 e sub-15.

A escola de futebol do Grêmio de Novo Progresso está representando o município e o estado do Pará na competição.

Fonte: Folha do Progresso – Fotos: Grêmio NP

Curtir isso: Curtir Carregando...