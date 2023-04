Escola Segura: entenda como vai funcionar o botão de alerta em quase 900 escolas do Pará

Dispositivo é uma das iniciativa do programa que reforça a segurança dentro e fora das unidades escolares – (Foto:Reprodução).

Na última segunda-feira (17), o Governo do Estado lançou o Alerta Pará Escola, uma das iniciativas que integra o programa Escola Segura. O sistema consiste em um botão virtual instalado nos celulares dos diretores das escolas que, ao ser acionado, emitirá um alerta aos órgãos de segurança.

O objetivo é garantir rapidez no atendimento a ocorrências no ambiente escolar. Ao todo, 898 escolas estaduais serão beneficiadas com o dispositivo.

O botão será instalado nos celulares dos diretores das escolas estaduais cadastradas no sistema “Alerta Pará Escola”. Assim que o botão for pressionado, um atendente do Centro Integrado de Operações (Ciop), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), retorna o contato, confirma o nome e o local da escola e, imediatamente, aciona a viatura mais próxima do local.

Em tempo real, os policiais poderão monitorar a chamada até que as equipes especializadas possam realizar os procedimentos necessários.

Segundo o titular da Segup, Ualame Machado, a instalação do botão virtual ocorrerá por meio de um link. “Estamos realizando o processo de cadastramento de todos os diretores das escolas públicas do Estado, a fim de que consigamos atingir todas as unidades de ensino.

Ressaltamos que, a princípio, já temos um quantitativo de escolas cadastradas e que cada direção receberá um link para a instalação do aplicativo”, reforçou Ualame. A iniciativa tem parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Mais segurança

Além do aplicativo, a segurança pública atuará com mais de mil policiais militares, assim como mais de 45 policiais da reserva, que serão convocados especialmente para reforçar a segurança nas rondas dentro e fora das unidades escolares.

Atualmente, as unidades escolares são atendidas pela Companhia Independente de Policiamento Escolar (Cipoe), que será transformada em um Batalhão de Polícia Militar voltado exclusivamente ao atendimento nas unidades de ensino.

As câmeras das escolas estaduais serão integradas também ao sistema de videomonitoramento do Ciop, que contará com a vigilância dos agentes de segurança 24h por dia.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do O Liberal em 18/2023/10:21:54

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...