Esqueceu a letra? Ludmilla comenta falha ao cantar o hino nacional na Fórmula 1

(Foto: Reprodução/Instagram) – Segundo a cantora, houve uma falha técnica no som no começo da apresentação

Ludmilla, que foi a cantora escolhida para cantar o hino nacional brasileiro durante o Grande Prêmio (GP) de São Paulo de Fórmula 1, realizado no Autódromo de Interlagos, neste domingo, 5, usou as redes sociais para comentar a falha ocorrida durante a apresentação conjunta com Miguel Vicente, que estava no cavaquinho.

No início da performance, Ludmilla iniciou a entoação do hino nacional com o verso: “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas”. Contudo, para surpresa do público, a primeira estrofe não foi concluída conforme o previsto.

A normalização do áudio só ocorreu na metade do segundo verso da segunda estrofe, a partir de “conquistar com braço forte”. A falha na apresentação gerou comentários e discussões nas redes sociais. Usuários acharam que a cantora poderia ter esquecido a letra do hino. Por conta disso, Ludmilla resolveu falar sobre o que aconteceu.

“Gente, foi emocionante. Vocês viram? O Hamilton entrou pra falar comigo! Foi muito fo**! Só teve uma falha no som no início, mas enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Obrigada todo mundo que mandou mensagem e torceu. Foi lindo”, disse ela em um storie publicado no Instagram.

Hino do Brasil com Miguel Vicente no cavaquinho e na voz da cantora Ludmilla abrindo o GP de Sâo Paulo.#F1naBand pic.twitter.com/2yMkbOHor5 — Esporte Na Band (@esportenaband) November 5, 2023

Fonte: Redação Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2023/15:51:21

