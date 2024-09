Preta Gil explica amputação do reto e atualiza sobre seu estado de saúde

Foto: Reprodução | Preta Gil, que está enfrentando um novo tratamento contra o câncer, usou uma rede social para explicar a amputação do reto após uma chamada no programa Fantástico, cuja entrevista foi exibida no domingo (8).

Preta Gil, que está enfrentando um novo tratamento contra o câncer, usou suas redes sociais para esclarecer sobre a amputação do reto, após uma chamada no programa Fantástico, que exibiu uma entrevista com ela no domingo (8). O recorte divulgado nas redes sociais pelo programa da TV Globo mencionou a necessidade de amputar o órgão, mas sem entrar em detalhes.

Em um vídeo publicado em seu perfil, Preta Gil explicou que passou pelo procedimento há pouco mais de 12 meses. “Em agosto do ano passado, exatamente um ano atrás, eu fiz a cirurgia para remover o câncer e amputei o meu reto. E isso aconteceu há um ano”, detalhou a cantora.

Ela acrescentou que a chamada no programa gerou confusão, fazendo com que algumas pessoas pensassem que a cirurgia tinha ocorrido recentemente. “Atualmente, estou em um novo tratamento, com foco em outros tumores”, explicou.

A artista expressou otimismo com a nova fase do tratamento e aproveitou para agradecer aos fãs pelo apoio contínuo. “Estou firme e forte de volta ao tratamento em busca de mais uma cura. Obrigada a todos que me enviam mensagens e rezam por mim, isso é muito importante”, finalizou Preta Gil.

No domingo, a cantora recebeu alta hospitalar após completar um novo ciclo de quimioterapia. No Instagram, ela explicou que ficará duas semanas fora do hospital e planeja visitar sua casa no Rio de Janeiro. “Vou tentar ir ao Rio esta semana para ver minhas cachorrinhas, minha mãe, minha casa e minhas plantinhas”, contou.

