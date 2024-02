Estado do Pará registra mais de 154 mil inscritos no Concurso Público Nacional Unificado

Prazo para pagamento da taxa de inscrição se encerra nesta sexta-feira (16/2). As provas serão aplicadas no dia 5 de maio

De acordo com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Estado do Pará registrou 154.195 mil inscritos no Concurso Nacional Público Unificado (CNPU). Foram mais de 2,65 milhões de inscritos em todo o país. Para garantir a participação no certame, os inscritos devem efetivar o pagamento da taxa de inscrição, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), até esta sexta-feira (16/2). As taxas são de R$ 90 para cargos de nível superior e de R$ 60 para cargos de nível médio. O CNPU oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. As provas ocorrerão em 220 cidades no dia 5/2/24.

No Pará, o Concurso Unificado terá 17 cidades de prova, sendo elas, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Felix do Xingú e Tucuruí.

Além dos cargos com lotação em diferentes regiões do Brasil, os editais preveem vagas para atuação no Estado do Pará, entre elas, no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), como analista em Ciência e Tecnologia, analista em C&T especializado em Ciência de Dados, Direto, Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, Biblioteconomia, Comunicação Social, e tecnologista.

O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) é outro órgão que oferecerá vagas de analista em C&T. Também há vagas para atuar no IBGE como analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas, tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas, e técnico em Informações Geográficas e Estatísticas. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) disponibilizará vagas para atuar como analista administrativo, analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário e engenheiro agrônomo.

O CPNU permite a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático, com o pagamento de uma única taxa de inscrição. Ao concorrer a mais de um cargo, o candidato deverá classificar as vagas de interesse por ordem de preferência para definir a prioridade em uma possível chamada, com base na nota alcançada.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará no dia 5 de agosto.

SERVIÇO CNPU:

Informações gerais sobre o CNPU: Link

Listagem das cidades onde as provas serão realizadas:Link

Listagem dos locais de exercício, de acordo com os cargos disponíveis no CNPU:Link

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/02/2024/07:16:46

