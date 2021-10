Estudantes de medicina são presos por fraudar documentos para ingressar no curso

Durante as investigações, essas instituições atestaram a manipulação dos documentos.

Os acusados teriam cometido o crime para entrar nos últimos semestres, quando passam a atuar em postos de saúde

Na última quarta-feira (27), 19 estudantes de medicina foram presos pela Polícia Civil após suspeitas de falsificação de documentos. Eles teriam ingressado na faculdade com históricos escolares falsos e pretendiam começar a atuar imediatamente, sem estudos ou experiência na área. As informações do Folha de São Paulo.

O crime de fraude foi cometido pelos estudantes no processo de transferência para a Universidade de Rio Verde, no interior de Goiás. De acordo com a polícia, as denúncias foram realizadas pela universidade, que informa terem sido falsificados documentos de oito faculdades de medicina no país.

Ao serem consultadas

Os nomes dos alunos não foram divulgados. A corporação informou que 17 deles foram presos em Goianésia (GO), um em Formosa (GO) e outro em Barreiras (BA). Uma parte do grupo sequer cursou medicina antes em alguma faculdade. Eles pretendiam entrar na universidade já no sexto período do curso, ou seja, na fase de internato, onde os graduandos começam a atuar em unidades básicas de saúde das cidades.

Cerca de 80 históricos escolares foram falsificados durante as buscas. A polícia vai continuar as investigações para identificar se há outros participantes das fraudes e se mais estudantes fizeram a mesma irregularidade. Os suspeitos poderão responder por falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa e perigo à vida e à saúde de outras pessoas.

Os investigadores acreditam que eles agiram em conjunto para fraudar os documentos. Além disso, uma parte do grupo é suspeita de conseguir bolsas de estudos pagas pelos cofres públicos.

