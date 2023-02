EUA derrubam suposto balão espião chinês

Balão chinês (foto: Reprodução/Redes Sociais) – Três aeroportos do sudeste americano foram temporariamente fechados em meio ao que a Administração Federal de Aviação chamou de ‘esforço de segurança nacional’

O presidente Joe Biden havia prometido se ‘ocupar’ do suposto dispositivo de espionagem

O Exército dos Estados Unidos derrubou neste sábado um balão chinês na costa leste do país, informou a imprensa americana, horas depois que o presidente Joe Biden prometeu se “ocupar” do suposto dispositivo de espionagem, o que Washington considera uma “violação de soberania inaceitável”.

As chegadas e partidas foram suspensas em três aeroportos dos estados da Carolina do Sul e do Norte, “para apoiar o Departamento de Defesa em um esforço de segurança nacional”, indicou à AFP a Administração Federal de Aviação (FAA).

“A ação deliberada e legal de hoje mostra que o presidente Biden e sua equipe de segurança nacional sempre colocarão a segurança do povo americano em primeiro lugar e responderão de forma eficaz à violação inaceitável da nossa soberania por parte da República Popular da China”, declarou o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin.

Os canais de TV Fox News e CNN reportaram a operação, depois que três aeroportos do sudeste americano foram temporariamente fechados em meio ao que a Administração Federal de Aviação chamou de “esforço de segurança nacional”.

O presidente Joe Biden parabenizou em Maryland os pilotos do caça por terem derrubado o balão no espaço aéreo americano.

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/02/2023

