Ex-agentes de segurança são presos no Pará em operação contra venda ilegal de armas pela internet

Armas foram apreendidas e ex-agentes de segurança presos em operação no Pará — Foto: Polícia Federal/Reprodução

Negociação de fúzil chamou atenção de investigadores, segundo a PF. Armas e munições foram apreendidas em Belém e Ananindeua.

Dois ex- agentes de segurança pública foram presos por posse ilegal de armas e munições nesta terça-feira (2) na Grande Belém. A Operação Primo cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra venda ilegal de armas de fogo pela internet.

“O objetivo é desarticular um grupo de ex-agentes de segurança pública e vigilantes patrimoniais que se dedicam ao comércio virtual de arma de fogo e munição”, segundo a PF.

Segundo a Polícia Federal, os presos são um ex-agente de segurança penal temporário, detido em Belém; e um ex-policial militar, preso em Ananindeua.

“Os investigados negociavam a venda e troca de armas de fogo e munições de forma indiscriminada, por meio de grupos em aplicativo de troca de mensagens.

Entre os armamentos ilegalmente comercializados, chamou a atenção dos investigadores as negociações de um fuzil, armamento longo de uso restrito das forças policiais “, informou ainda a Polícia Federal.

Durante os mandados, os policiais apreenderam dois rifles, duas armas calibre 40, revólver oito carregadores e outros armamenrtos, além de um colete da Polícia Militar e mais de 300 munições de diferentes calibres de armas.

Essa foi a primeira fase da operação Primo, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Pará, que une a Polícia Federal, Polícia Civil e Secretária de Administração Penitenciária (SEAP).

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/17:58:13

