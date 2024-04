Contra apoio à Ferrogrão, 50 entidades fazem boicote a ação da Cargill

(Foto: Divulgação)- Cargill, gigante do agronegócio, é acusada de tentar “limpar imagem” por meio de programa de incentivo socioambiental.

Um grupo que reúne mais de 50 entidades, entre organizações não governamentais e movimentos sociais, vai lançar nesta quarta-feira (3/4) um boicote contra uma ação da Cargill, gigante multinacional do agronegócio, que se pretende a estimular iniciativas socioambientais no Brasil.

O manifesto acusa a multinacional de usar o programa “Semeia Fundação Cargill 2024” para promover “greenwashing”, ou seja, tentar “limpar” uma imagem contrária à sustentabilidade por meio de discursos e ações por práticas sustentáveis.

Entre as ações da Cargill criticadas pelo grupo de entidades estão suposto estímulo a “desmatamento, grilagem de terras, perda de biodiversidade, e utilização de cada vez mais agrotóxicos” e o apoio à construção da Ferrogrão.

A ferrovia de 933 quilômetros entre Sinop (MT) e Miritituba (PA) foi incluída pelo governo Lula no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O texto contra a Cargill reuniu assinaturas de movimentos aliados ao PT, como o MST e o MTST, além de entidades de defesa de povos indígenas, como Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Instituto Raoni e Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e organizações internacionais como Amazon Watch e Robert. F. Kennedy Human Rights.

Por meio do “Semeia Fundação Cargill 2024”, que tem inscrições abertas até o próximo dia 8 de abril, a multinacional vai “identificar, estimular o desenvolvimento e apoiar iniciativas socioambientais e negócios de impacto” por cooperativas, empresas e organizações da sociedade civil. Serão selecionados 15 projetos, em cidades onde a empresa atua, que receberão financiamentos entre R$ 100 mil e R$ 150 mil da fundação.

Fonte: Metrópoles

