Seis presos fogem de penitenciária em Várzea Grande-Mato Grosso

Presos que fugiram da penitenciária — Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) informou que investiga o caso.

Seis detentos fugiram do Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na madrugada desta terça-feira (2). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT). Os fugitivos foram identificados como:

1-Richardson Mourão Morais, 21 anos

2-Rafael da Silva Pires, 24 anos

3-Guilherme de Jesus Oliveira, 27 anos

4-Beacil Lopes do Nascimento Neto, 28 anos

5-Silomar Martins de Oliveira, 29 anos

6-Daniel de Oliveira Souza, 37 anos

A Sesp informou que um procedimento interno será instaurado para apurar as circunstâncias do caso, e equipes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), Polícia Militar e a Polícia Civil trabalham para encontrar os presos.

Outra fuga

Outros três presos também fugiram do local, no dia 14 de março. Dois deles foram encontrados cerca de 14 dias depois, no Bairro Novo Paraíso em Cuiabá, e em Pontes e Lacerda, a 483 km da capital, sendo eles:

Antônio Benedito Da Silva Pinho, de 36 anos

Daniel Franca Delgado, de 46 anos

Não há informações se o terceiro fugitivo, identificado como Kleberthe Goncalves Pereira, de 34 anos, já foi encontrado.

Segundo a Polícia Civil, eles fugiram após serrarem as grades das celas e, em seguida, pular o muro, com auxílio de uma corda artesanal.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/18:05:54

