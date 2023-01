Ex-aliado de Valmir Climaco, vereador “nada” em ruas alagadas como forma de criticar a Prefeitura de Itaituba

(Foto:Reprodução) – Como forma de criticar a Prefeitura Municipal, o Vereador Felipe Marques postou em suas redes sociais nesta terça-feira (17), vídeos em que aparece “nadando” em vários ruas de Itaituba (PA) que ficaram alagadas após a forte chuva que caiu na cidade.

Os vídeos, que foram gravados na 29ª rua, no bairro do Irajá, e na 33ª com travessa 13 de Maio, mostram o vereador se jogando nos alagamentos e dizendo que a prefeitura está incentivando o esporte no município.

Felipe Marques, que é ex-aliado político de Valmir Climaco, vem criticando duramente as atitudes do Prefeito em relação a gestão municipal desde que se tornou oposição ao governo este ano.

Em 2020 Felipe se elegeu pela primeira vez com apoio do atual gestor. O conflito entre eles teria iniciado após o vereador declarar apoio ao Deputado Estadual Wescley Tomaz, durante as eleições 2022. (Com informações do Portal Giro).

26/01/2023

