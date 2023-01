Os melhores games para jogar no celular

(Foto:Photo by Utsman Media on Unsplash) – Tente pensar em uma pessoa em seu círculo social que não possui um smartphone. É difícil, não é verdade? Hoje em dia o celular é uma extensão do ser humano, um aliado em seu dia a dia tanto no trabalho como no lazer. E é justamente deste último que vamos tratar neste artigo.

Com tanta gente utilizando o smartphone e com as tecnologias móveis cada vez mais desenvolvidas, as desenvolvedoras de jogos apostaram muito em títulos para a plataforma mobile, fato que provou ser um grande acerto.

Por ser praticamente uma fonte universal de acesso, as plataformas mobile tem grande vantagem sobre os consoles e PCS, a sua portabilidade e o consumo por praticamente todo tipo de pessoa, do gamer tradicional até os menos conectados que brincam com os jogos para passar o tempo no ônibus ou em uma fila, por exemplo.

Com isso, as desenvolvedoras vêm trabalhando em jogos cada vez mais elaborados, mirabolantes e até lucrativos, vide os jogos de cassinos das plataformas online, por exemplo.

Abaixo vamos citar alguns gêneros e jogos que fazem sucesso nos celulares para quem já faz parte da onda mobile e para quem quer saber um pouquinho a mais.

Crazy Time

Todos sabem o quanto as plataformas de apostas online cresceram em nosso país nos últimos anos. Com isso, diversos jogos de cassinos viraram febre com a popularização dos aplicativos das casas de apostas. Um deles é o Crazy Time, um jogo ao vivo que literalmente é uma loucura.

Você deve estar se perguntando, como jogar o Crazy Time ao vivo? Por mais que ele seja maluco, é bem simples de entender, já que ele funciona como uma roleta. Você escolhe o número e o dealer gira a roleta ao vivo, se seu número cair você receberá o multiplicador do valor da aposta.

A loucura deste jogo são as suas rodadas bônus, pois se a roleta parar em um dos bônus um minigame próprio é jogado a partir da rodada. São quatro bônus baseados em jogos, Cash Hunt, Pachinko, Coin Flip e Crazy Time, cada um com suas próprias regras. Vale muito a pena pesquisar!

Slots de caça-níquel variados

Outra grande herança das casas de apostas foi a popularização das famigeradas slots machines, as máquinas de caça-níquel online que estão disponíveis nas grandes plataformas de apostas.

Nestes jogos você literalmente pode jogar algum tipo de aventura. Existem slots de ação, de super-heróis, esportes, de temas fofinhos, de ficção científica, de terror e até temas adultos como as coelhinhas da playboy, acredite se quiser.

Para jogar os jogos de slots, assim como a roleta online, você precisa ter cadastro em uma plataforma de apostas e jogar por dinheiro, porém sempre com segurança e disciplina, ok?

Jogos de estratégia

Uma febre dos últimos anos são os jogos de estratégia online, aquele onde você constrói uma cidade e vai criando defesas para que os demais jogadores não consigam lhe atacar. Estes jogos são conhecidos como MMO (Massively multiplayer online game) e seus parentes mais conhecidos são os gigantes de computador como Warcraft, League of Legends e Ragnarok.

Os mais conhecidos jogos MMO são Clash of Clans, Cloud Raiders, e Rise of Kingdoms. Todos estes jogos estão disponíveis tanto para Android quanto para IOS.

PUBG Mobile

Player Unknown’s Battlegrounds é um jogo já bem famoso no mundo dos gamers. Ele começou como um battle royale, ou seja, um jogo onde todos os jogadores se enfrentam em um mundo ou fase ao mesmo tempo com o objetivo de sobrar apenas um vencedor, para a plataforma Windows.

Com o sucesso do game, ele foi para Android e para IOS e tem mais de um bilhão de jogadores ativos, jogando de qualquer lugar. O jogo é gratuito, mas tem opções de compra no app para você melhorar o seu personagem.

