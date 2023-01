Internautas ironizam roupa usada por Janja na Argentina

Apoiadores de Bolsonaro compartilharam memes sobre o look escolhido pela primeira-dama para encontro com Alberto Fernández

Internautas bolsonaristas criticaram a escolha de roupa de Janja para reunião com presidente argentino; uma das fotomontagens compartilhadas compara a roupa da primeira-dama com uma Kombi

Internautas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilharam nas redes sociais memes que ironizam a roupa usada pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, na 2ª feira (23.jan.2023), ao visitar a Casa Rosada, em Buenos Aires, na Argentina, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Janja acompanhou Lula em sua 1ª viagem internacional do 3º mandato como presidente. Eles chegaram ao país na noite de domingo (22.jan). No dia seguinte, foram recebidos pelo presidente Alberto Fernández na sede do governo argentino.

Com milhares de tuítes sobre o tema, a hashtag #Canja ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na 3ª feira (24.jan). Os usuários da rede social ironizaram a saia vermelha escolhida pela socióloga para a reunião com Fernández.

O look usado por Janja na posse de Lula em 1º de janeiro já havia dividido opiniões nas redes, com elogios e críticas pela escolha de um modelo com calça em vez de vestido. Para alguns, a roupa indicou que ela não pretendia assumir um papel “decorativo” no governo. Outros fizeram comparações com o figurino usado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em 2019. (Com informações do – poder360/ Fotos:Reprodução)

Veja abaixo memes sobre a roupa usada por Janja na 2ª feira (23.jan):

