Ex-prefeita, ex-secretários e empresário são condenados à prisão por desvio de quase R$ 400 mil em verbas para medicamentos, no PA

Verbas desviadas eram para compra de medicamentos, segundo a investigação. — Foto: Reprodução / TV Globo

Acusados atuavam em Bujaru, nordeste do Pará. Sentença acolheu pedidos de ação do Ministério Público Federal (MPF), que divulgou a decisão nesta segunda-feira (1º).

A Justiça Federal condenou à prisão a ex-prefeita de Bujaru, no nordeste do Pará, Maria Antônia da Silva Costa, três ex-secretários municipais e um empresário por desvios de recursos públicos que deveriam ter sido destinados à compra de medicamentos na cidade.

A sentença acolheu pedidos de ação do Ministério Público Federal (MPF), que divulgou a decisão nesta segunda-feira (1º). Segundo o órgão, os desvios chegaram a R$ 376 mil e ocorreram entre 2009 e 2010.

As informações foram levantadas pelo MPF, pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) na operação ‘Vide Bula’. O Ministério Público também citou dados de relatório do Tribunal de Contas da União (TCU).

A ex-prefeita e os ex-secretários municipais de saúde José Maria Amaral Santos e Euclides de Araújo Lima foram condenados a quatro anos e oito meses de reclusão.

Já o ex-secretário municipal de finanças Lindon Júlio Santiago dos Santos recebeu pena de sete anos e dois meses de prisão, e o empresário Luís Antônio da Silva Delgado foi condenado a maior pena, de oito anos e dez meses de reclusão, além de multa.

O g1 tenta contato com a defesa dos acusados, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

‘Vide Bula’

A operação ‘Vide Bula’ foi realizada em novembro de 2010 para interromper a ação de um grupo de empresas fornecedoras de medicamentos que, junto com a administração de alguns municípios, negociavam medicamentos sem qualquer procedimento licitatório, utilizando-se, inclusive, de quatro empresas fantasmas de Castanhal, também no nordeste do Pará.

As investigações demonstraram, entre outras irregularidades, a prática de sobrepreço e superfaturamento, pagamento por medicamentos não fornecidos, adulterações em notas fiscais, falsificações de assinaturas em recibos, simulação de licitações e acordo ilegal entre empresas licitantes.

Além de Bujaru, em outras ações penais da época, o MPF denunciou esquemas criminosos existentes nos municípios paraenses Colares, Magalhães Barata, São Domingos do Capim, Santo Antônio do Tauá e Terra Alta.

Histórico

Em 2016, a Justiça Federal condenou a ex-prefeita Maria Antônia da Silva Costa a indenizar os cofres públicos em R$ 97 mil (mais juros e correção monetária) pela realização de novas eleições, provocadas pela cassação do seu mandato. Segundo as investigações, houve compra de votos durante a campanha de Maria em 2008.

