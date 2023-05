Ex-presidente do Sinprosan é encontrado morto dentro de seu apartamento, em Santarém (PA)

Rivelino Lacerda Cardoso foi ex-presidente do Sinprosan e era sindicalista ligado ao

Uma notícia que abalou a classe dos professores de Santarém, no oeste do Pará, bem como o Partido dos Trabalhadores (PT). O professor Rivelino Lacerda Cardoso, de 50 anos, foi encontrado morto, na tarde desta segunda-feira, dia 29 de maio de 2023, dentro de seu apartamento, localizado no Residencial Plácido de Castro.

O SINPROSAN- Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino informou à reportagem, que vai publicar nota, lamentando a morte do professor Rivelino Lacerda, que foi ex-presidente da Instituição.

“Era um grande profissional e um grande amigo. Lamentamos e desejamos muita força a família”, disse Clarice Rebelo, atual presidente do SINPROSAN.

Há informações de que o professor e sindicalista ligado ao PT, tirou a própria vida. Porém, não foi confirmado até agora pela família. Amigos professores informaram que Rivelino vinha passando por uma grande depressão nos últimos te

Equipes do IML e da Polícia Civil se encontram no local onde o corpo foi encontrado, fazendo perícias e investigação.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, publicou Nota de Pesar lamentando sobre a morte de Rivelino Lacerda: “Lamento profundamente a notícia do falecimento do professor e ex-presidente do SINPROSAN, Rivelino Lacerda Cardoso, ocorrido hoje (29). Neste momento de dor e tristeza, expresso minhas condolências aos familiares, amigos e colegas do professor. Que eles encontrem conforto e força para enfrentar esta perda. Que a memória do professor Rivelino seja sempre lembrada com carinho e gratidão pela sua contribuição para a educação santarena”, assim se manifestou o prefeito Nélio Aguiar.

O vereador Biga Kalahare (PT) também manifestou seu pesar pela morte do professor e sindicalista do PT: “Manifesto o mais profundo pesar pela morte do professor Rivelino Lacerda Cardoso, que ocorreu nesta segunda-feira, dia 29. Rivelino era membro do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Santarém (PT). Nesse momento doloroso, nossa solidariedade à família e amigos”.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/15:51:27

