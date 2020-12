Fuga de onça do zoológico de Santarém coloca em perigo vida de pessoas

Segundo uma fonte, a administração do Zoológico teria dado ordem para Polícia, se fosse o caso, de sacrificar a onça.

A fuga de uma onça da espécie suçuarana, do Jardim Zoológico de Santarém (ZooUnama), no início desta semana, mexeu com os nervos de funcionários e deixou moradores de bairros próximos, em pânico.

Segundo informações de funcionários, o felino, apelidado de “Zoinho”, se alimentou pela última vez, na sexta-feira, 11, por volta das 17 horas. Por conta da possibilidade do animal está faminto, moradores da Grande Área do Santarenzinho e dos bairros da Matinha e Cambuquira, de acordo com os funcionários, correm risco de serem atacados pela onça.

Agentes comunitários de saúde informaram que nessa área de Santarém, vivem cerca de 100 mil pessoas.

Animais criados por moradores, como porcos, patos, carneiros, frangos e galinhas caipira também podem ser atacados pelo felino.

Em áudio vazado em uma rede social, uma pessoa que trabalhou no ZooUnama revelou que quando verificou a fuga da onça, a administração atual acionou a Polícia Militar e ordenou que, caso o animal fosse encontrado e resistisse ao resgate, deveria ser sacrificado.

“Um funcionário falou que o administrador viu a situação, virou de costas e disse: ‘A gente não tem nada a fazer. A gente não tem nem vara de sedação’. Fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém foram até lá e não puderam fazer nada, porque o zoológico não tem nenhum tipo de armamento para recapturar o felino. A Polícia Militar foi lá também e recebeu a ordem da administração, se fosse necessário, de sacrificar a onça”, declarou essa pessoa.

Ela acrescentou que se trata de um animal macho, adulto e o mais antigo da espécie sussuarana, no zoológico. “Esse animal veio de Oriximiná juntamente com outra onça. Agora está acuado dentro da mata. Esse local deveria ser isolado, para manter a integridade física, principalmente das crianças, porque elas estão correndo risco. Pessoas que passam caminhando e moradores que transitam de madrugada para ir pro trabalho precisam ter muito cuidado”, apontou a ex-funcionária.

O ZOOUNAMA – Zoológico da UNAMA informa que, na segunda-feira, 14, registrou a fuga de um felino macho e adulto da espécie suçuarana. Zoinho, como é conhecido por todos, é cuidado no ZOO desde 2011, quando chegou ainda filhote ao local, vítima de maus tratos.

A equipe do Zoológico realizou buscas em toda área interna para verificar se o animal estava por perto e acionou os órgãos ambientais (Polícia Ambiental, SEMMA, Corpo de Bombeiros e IBAMA) e estão, junto com as equipes de tratadores e veterinários do Zoológico, realizando buscas pela região.

Ressaltamos que todos os nossos esforços estão direcionados em resgatar o animal.



