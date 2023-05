Circuito de Negócios Agro 2023 chega a Altamira para impulsionar o agronegócio da região

Iniciativa da Prefeitura de Altamira e Banco do Brasil é voltada a produtores rurais e vai levar assessoria e orientação sobre soluções de créditos disponíveis. – (foto:Reprodução)

Nos dias 30 e 31 de maio, Altamira recebe o Circuito Negócios Agro 2023. Evento itinerante do Banco do Brasil, realizado em parceria com a Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), vai oferecer oportunidades de negócios aos produtores rurais, impulsionando a economia local e promovendo conhecimento técnico e boas práticas no campo. O evento será realizado na Concha

Acústica, localizada na orla do cais.

Para atender ao público interessado, a “Carreta Agro” terá um veículo adaptado do Banco do Brasil instalado no local à disposição dos produtores para fornecer assessoria e orientação sobre as melhores soluções de crédito disponíveis. Essa iniciativa busca facilitar o acesso dos agricultores a recursos financeiros. A Semagri estará presente no evento, levando associações, cooperativas e expositores

individuais, que terão a chance de expor seus produtos e participar de atividades e palestras relacionadas às linhas de crédito.

O Circuito de Negócios Agro 2023 também buscará proporcionar ao público uma experiência enriquecedora, com ênfase nas abordagens regionais e na participação de parceiros locais com a realização de palestras de assessoramento técnico, novas tecnologias sociais, inovações do mercado agro, promoção e estímulo à vocação econômica regional dos diversos sistemas produtivos.

Serviço

Circuito Negócios Agro 2023

Data: 30/05, a partir de 14 horas, e 31/05, a partir de 9 horas (terça e quarta–feira);

Local: Concha Acústica da Orla de Altamira;

Endereço: Av. João Pessoa – Centro.



Fonte:Ascom Prefeitura de Altamira/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2023/05:59:40

