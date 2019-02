Exército abre vagas temporárias de emprego nas obras da BR-163 no Pará

Os salários variam de 4.319,97 a 5.188,81, mais as gratificações. Inscrições podem ser feitas de 30 de outubro à 13 de novembro no 8º BEC em Santarém; veja o edital.

O comando do 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º-BEC) de Santarém, oeste do Pará, abriu inscrições de candidatos para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Pessoal Civil por Tempo Determinado (PCTD) para as obras e serviços de engenharia na BR-163, por meio da Operação Xingu, executados pelas unidades que integram o Sistema de Engenharia do Exército. Os salários variam de 4.319,97 a 5.188,81, mais as gratificações.

CONFIRA O EDITAL COMPLETO

As inscrições podem ser feitas no período de 30 de outubro à 13 de novembro apenas na modalidade presencial, na sede do 8º-BEC, que fica na rodovia BR-163, km 10, comunidade Cipoal em Santarém. O atendimento será de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no horário de 7h30 às 11h30 e das 14h às 16h30 (horário de Brasília). A taxa de inscrição custa R$ 60. O candidato deverá optar apenas por uma função. (veja as funções e os valores de salários abaixo)

Para se inscrever, o candidato deverá preencher duas fichas indicando a função desejada. Depois, gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) e efetuar o pagamento da taxa de em qualquer agência do Banco do Brasil. Para obter a GRU, é necessário acessar a página da Secretaria do Tesouro Nacional. Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), para Programas Sociais do Governo Federal.

Operação Xingu

Diversas organizações militares do Brasil se mobilizam em apoio as obras na rodovia BR-163, que liga Cuiabá, no estado do Mato Grosso, a Santarém, no Pará. A Operação Xingu, como foi denominada, encontra-se em fase de instalação do canteiro de obras. O 8º BEC assumirá um trecho de aproximadamente 65 km, a partir do distrito de Moraes de Almeida, no sudoeste paraense, com trabalhos de pavimentação e finalização da rodovia.

