Expulsões, recorde e 100%: Flamengo vence o Internacional no Maracanã

Gabriel e Arrascaeta marcaram gols na vitória contra o Inter (Foto:Alexandre Vidal/Divulgação Flamengo)

Colorado tem dois expulsos no primeiro tempo, e Rubro-Negro aproveita para igualar marca de vitórias consecutivas no Brasileiro de pontos corridos e seguir vencendo em casa

Flamengo e Internacional duelaram na noite desta quarta-feira, no Maracanã, e o Rubro-Negro saiu de campo com a vitória por 3 a 1. Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram para os cariocas, enquanto os gaúchos descontaram com Edenílson nesta partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O encontro foi marcado por muitos acontecimentos: dois jogadores do Colorado foram expulsos, o Rubro-Negro chegou ao recorde de oito vitórias seguidas na era de pontos seguidos no Brasileiro, igualando com o Cruzeiro, o Fla manteve o 100% de aproveitamento em dez jogos até aqui em casa…

Com o resultado, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos. O Internacional segue com 36 pontos, na quarta colocação. Ambas as equipes voltam a campo no fim de semana – enquanto o Rubro-Negro recebe o São Paulo no sábado, o Colorado irá duelar diante do Palmeiras, dentro de casa.

PÊNALTI, EXPULSÃO E GOLO Flamengo foi desde o minuto inicial para o ataque, de olho em seguir se isolando cada vez mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Bruno puxou Gabigol na grande área e o árbitro, corretamente, assinalou a penalidade. Bruno, do Internacional, acabou sendo expulso pela arbitragem. Cinco minutos mais tarde, o próprio Gabigol foi para a cobrança e converteu, 1 a 0. Foi seu 18º gol na competição.

NOVA EXPULSÃO, MAS VEM EMPATEO time comandado por Odair Hellmann até tentou se reconstruir na partida, mas sem qualquer êxito. O nervosismo em campo dos jogadores do Internacional era nítido. Aos 43 minutos, Guerrero recebeu cartão vermelho por reclamar com o árbitro – mesmo com muito sangue no supercílio devido a choque de cabeça com Rodrigo Caio. O jogo foi para o intervalo, a conversa teve um pouco de efeito e, na volta, aos três, Edenílson igualou.

ARRASCA RESOLVEDepois do 1 a 1 no placar, o Flamengo se soltou mais. Até por conta de ter dois jogadores a mais em campo, aproveitando os espaços que naturalmente surgiram por isto. Não demorou muito para o time de Jorge Jesus voltar a estar na frente do placar: aos dez minutos da etapa final, Arrascaeta resolveu mais uma vez, após cruzamento de Rafinha. O 2 a 1 dava uma segurança para o Rubro-Negro, que queria mais.

FESTA CONFIRMADA!No passar dos minutos finais do segundo tempo, o Internacional já se entregava pelas circunstâncias da partida, enquanto o Flamengo tentava fazer o terceiro gol para a festa ser confirmada. E ele saiu aos 29 com Bruno Henrique. Diante da pressão, Rafinha cruzou, Arrascaeta ajeitou e Bruno Henrique estufou as redes de Marcelo Lomba. Fim de papo, vitória merecida do Flamengo por 3 a 1 e mais motivos para os rubro-negros comemorarem!

FICHA TÉCNICAFLAMENGO 3 X 1 INTERNACIONAL

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data/hora: 25/9/2019, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP) – Nota LANCE!: 5,5 (deixou a desejar em alguns momentos da partida)Assistentes: Danilo R. Simon Manis (SP) e Miguel Ribeiro da Costa (SP)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Gramado: BomPúblico/renda: 60.244 pagantes/64.548 presentes/R$ 2.810.435,50Cartões amarelos: Willian Arão (FLA) e Edenílson (INT)Cartões vermelhos: Bruno 17’/1ºT (INT) e Guerrero 43’/1ºT (INT)

GOLS: Gabigol 19’/1ºT (1-0), Edenílson 3’/2ºT (1-1), Arrascaeta 10’/2ºT (2-1) e Bruno Henrique 29’/2ºT (3-1)

FLAMENGO: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão (Reinier 23’/2ºT), Gerson, Arrascaeta (Vitinho 39’/2ºT) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol (Berrío 41’/2ºT). Técnico: Jorge Jesus.

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Bruno, Rodrigo Moledo (Klaus 10’/1ºT), Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, Nonato (Guilherme Parede 27’/2ºT) e Nico López (Zeca 21’/1ºT); Guerrero. Técnico: Odair Hellmann.

Por:David Nascimento

