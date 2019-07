FAB encerra buscas a avião desaparecido área de garimpo- Aeronave e piloto não foram encontrados

(Foto:Reprodução)- FAB encerra buscas a avião desaparecido área de garimpo em Itaituba, no Pará

Aeronave decolou na tarde do dia 9 de julho da pista de girassol, na altura do km 235, em Itaituba. No avião estava o piloto, considerado experiente na aviação de garimpo na região.

A Força Aérea Brasileira encerrou as buscas pelo avião que desapareceu em uma região de garimpo de Itaituba, no sudoeste do Pará. A aeronave, de prefixo PT-KDU, decolou na tarde do dia 9 de julho da pista de girassol, na altura do km 235, em Itaituba.

A FAB foi notificada do desaparecimento na quarta-feira (10) e na manhã desta quinta-feira (11), uma aeronave SC-105 Amazonas SAR decolou com destino à área delimitada para iniciar as buscas.

No avião estava o piloto, identificado como Martinho, considerado experiente na aviação de garimpo na região. Nem ele e nem a aeronave foram localizados até o momento.

Por G1 PA — Belém

