Falta de professores obriga escola estadual dispensar alunos mais cedo em Novo Progresso

Pais e Alunos da E E E M Waldemar Lindermayer, procuraram a reportagem do Jornal Folha do Progresso para reclamar da falta de professores e reclamam que os alunos estão sendo dispensados mais cedo. (Foto: Arquivo)

A Escola Estadual de ensino médio Waldemar Lindermayer, com endereçõ na Rua Maria Valeria Rempel, S/N, no Bairro Cristo Rei, está sem professores em diversas áreas. Mas, para se ter uma ideia do prejuízo para a aprendizagem dos alunos do ensino médio, são ao menos seis matérias que ficam vagas para os alunos.

Reclamação

“Estamos com esse problema da falta de professores que vem afetando tanto o direito de educação do minha filha e a nossa rotina de trabalho, pois dependemos do horário integral”. Estamos em março é o problema continua, perdemos o controle do horário, minha filha é adolescente e não temos familiares aqui, então minha filha depende que eu ou meu esposo abra mão no dia de trabalho para buscar ela, relatou.

Ainda conforme a reclamação, em média dois dias da semana são dispensados para não irem à escola por falta de professores. Segunda, terça e quarta, duas aulas em média por período, o restante do horário são dispensados por falta destes professores. – “Estamos no terceiro ano e estar com falta de professor é horrível, porque logo teremos o Enem” – comenta aluna de , 17 anos.

– Depois, para recuperar, vai ser difícil. Teremos muita matéria acumulada – diz outro estudante.

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso entrou em contato com a direção da escola que confirmou a falta de professores e teve o seguinte posicionamento.

Ainda estamos com falta de professores. Mas a SEDUC já realizou um Processo de Seleção Simplificado (PSS), divulgou o resultado e iniciaram as convocações; Foram convocados 5 novos professores e estamos aguardando a finalização do processo de contratação.

A direção tenta contornar a falta com outras atividades, mas nem sempre consegue evitar que os alunos sejam dispensados antes da hora.

Por: Jornal Folha do Progresso em 15/03/2023/14:51:53

