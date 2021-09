População sente falta da ponte sobre Córrego dos Bueiros na av Brasil e cobra soluções; Município mostra despreocupação

Ponte foi interditada pela Secretária de Obras a mais de 100 dias (Foto:Jornal Folha do Progresso)

População sente falta da ponte sobre Córrego dos Bueiros na Avenida Brasil e cobra soluções; Município mostra despreocupação.



Moradores listam que a interdição aumenta o trânsito em vias próximas e o trajeto para quem precisa se deslocar até a os bairros mais distantes.

Com cerca de aproximadamente 100 dias interditada, a via de acesso à ponte no Córrego dos Bueiros na Avenida Brasil faz falta e ocasiona problemas para moradores da região Norte e Sul de Novo Progresso. “Para quem mora na região, como eu que passava muitas vezes, o sofrimento é maior, porque aumenta a rota e atrasa a viagem”, conta o autônomo Robson A.S., de 29 anos.

O jovem faz uma lista de problemas que a interdição desse trecho na Avenida Brasil ocasiona como o aumento e lentidão no trânsito no horário de pico na avenida mais próxima, a dificuldade para quem precisa se deslocar com urgência da região para o centro da cidade, e até mesmo para a Unidade do Hospital Municipal.

“Essa via ajudava muito no deslocamento para um lado ao outro da cidade, de Norte a Sul. Essa demora toda na obra é intrigante. Eu e a maior parte da população não conhecemos muito sobre esses processos de obras públicas, licitatórios, mas não tem explicação, a via liga a cidade de um lado ao outro, usava diariamente para o meu trabalho, agora tenho que ir pela avenida Orival Prazeres o pela rodovia BR 163, dificulta e aumento o custo em combustível. Não tem porque ficar tanto tempo interditada” reclama.

Quem também reclama da demora é o ajudante de pedreiro, que não quis se identificar, que, inclusive, passava pelo local interditado e ainda deparou com a ponte interditada, na tarde desta terça-feira, 28 de setembro de 2021. “Na minha rotina a falta dessa ponte altera muito. Preciso dar voltas para chegar ao centro o que não precisava antes. Mas muitos ainda não acostumados passam por aqui e tem que dar a volta”, relata o ajudante.

Internautas não perdoa nas redes sociais comentam;Veja abaixo alguns comentários do facebook

O Verador Moacelio respondeu aos internautas;

Moacelio Mello Lorinez Godoy De Almeida Soares –em breve estarei postando a foto da ponte pronta

Outro Lado

Na semana passada O Jornal Folha do Progresso procurou o vice-prefeito Marconi, que afirmou que estaria iniciando os trabalhos ainda naquela semana. Vamos construir uma ponte nova no local, não vamos fazer serviços paliativos para daqui um ou dois anos ter que fazer novamente, argumentou. Passado a semana voltamos a procurar o vice-prefeito Marconi, nesta terça-feira 28 de setembro de 2021 ele respondeu que a madeira esta praticamente pronta e que o construtor foi buscar o bate estaca, não informou o dia do inicio da obra. Estamos bem na correria, disse vice-prefeito Marconi da Unika para o Jornal Folha do Progresso.

Marconi mandou foto de madeira que segundo ele é para construir a nova ponte. Veja Abaixo

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

