Familiar de vítimas de naufrágio em Belém lamenta morte de bebê: ‘estava fazendo 6 meses e faleceu’

Segundo ela, bebê que não sobreviveu ao acidente estava completando seis meses de vida no domingo (9), quando ocorreu o naufrágio. Bombeiros fazem buscas a desaparecidos.

Após o naufrágio que deixou um bebê morto e pessoas desaparecidas ocorreu em Belém, familiares buscam respostas e informações. Uma deles é Maria Barbosa, tia que lamentou a morte do pequeno Marcos João, que, segundo ela, estava completando seis meses de vida no dia do acidente.

“Estava fazendo seis meses e faleceu, na UPA. Foi (um domingo) de tristeza”, relatou Maria em entrevista à TV Liberal – veja no vídeo acima.

A família informou que velório de Marcos ocorre nesta segunda (10), na igreja Assembleia de Deus da comunidade Caripunas Beira Mar, no Jurunas, em Belém.

O barco com nove pessoas da mesma família naufragou no início da noite de domingo (9) no rio Guamá, a travessia entre a ilha do Combu e a parte continental de Belém, segundo a Marinha. Três pessoas desapareceram e os demais ocupantes do barco sobreviveram.

As possíveis causas do naufrágio não foram divulgadas pela Marinha, nem pelos bombeiros. A Polícia Civil (PC) confirmou que um inquérito foi aberto para apurar o acidente.

A ilha do Combu é um dos locais mais procurados por moradores e turistas, principalmente no fim de semana, e é acessível apenas de barco.

Nesta segunda-feira (10), os bombeiros realizam buscas a três desaparecidos. O Corpo de Bombeiros localizou um corpo na baía do Guajará, próximo a orla de Belém, mas não confirmou a identidade e se seria um dos desaparecidos no naufrágio. A Polícia Científica foi acionada.

Aflita, Maria Barbosa estava no porto do açaí em busca de informações. O local seria o destino final da embarcação.

“Queremos saber o que está acontecendo, porque ninguém fala nada […] Estamos muito preocupados, já perdemos sobrinho. Desde ontem estamos aflitos. Ninguém quer dormir preocupado com isso”, afirmou.

Segundo Maria, essa era a segunda vez que os familiares iam ao Combu. “Era o segundo domingo, só. Eles não estavam acostumados a fazer isso”, pontuou.

O naufrágio

O bebê Marcos João chegou a ser socorrido, mas morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jurunas, segundo familiares.

“Uma equipe de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) está no local para averiguar o ocorrido”, informou a Marinha em nota, sem repassar detalhes sobre vítimas e idades dos desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará comunicou que foi acionado ainda domingo (9) para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, mergulhadores da corporação iniciaram as buscas aos desaparecidos, que foram retomadas no início da manhã desta segunda (10), conforme a corporação.

A rabeta, como são chamados os barcos de pequeno porte, seria particular e não pertencia à cooperativa cadastrada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que faz o trajeto com passageiros de Belém-Combu, informou a prefeitura da capital.

