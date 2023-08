Fazendeiro que ameaçou lula é morador de Novo Progresso

Arilson Strapasson está proibido de se aproximar de Alter do Chão nos próximos 10 dias; na foto, ele posa para foto com peixes – (Reprodução Facebook)

Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso, o fazendeiro, Arilson Strapasson, preso pela Polícia Federal no Pará, após denúncia de que teria ameaçado dar um tiro na barriga do presidente Lula (PT), é morador de Novo Progresso, ele conseguiu a liberdade provisória na noite desta sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Strapasson, tem fazenda na região da comunidade 1027, na vicinal de acesso ao rio jamanxim, lado esquerdo da rodovia (Cuiabá/Santarém)

Leia mais>Polícia Federal prende em Santarém fazendeiro que ameaçou ‘dar tiro’ em Lula

*Justiça manda soltar fazendeiro que ameaçou atirar em Lula

A informação foi confirmada pelo advogado de defesa Dr. Renato Martins, Arilson mora em Novo Progresso e tem casas em Alter do Chão e na região do Chapadão. Estes últimos foram alvos de busca e apreensão pela PF.

“Ele (Arilson) deve permanecer em Santarém para resolver essa questão. A Justiça entendeu que não havia motivo para manter a prisão porque não houve comprovação de que meu cliente tenha de fato feito a ameaça de atirar no presidente. O que houve foi uma denúncia que deverá ser investigada”, disse Renato Martins.

A informação foi dada a imprensa pelos advogados de defesa, Renato Martins e Fábio Dutra, após a audiência de custódia na sede da Justiça Federal em Santarém.

A determinação da juíza Mônica Guimarães é de que o fazendeiro não se aproxime de Alter do Chão pelos próximos 10 dias.

Mais sobre Fazendeiro “Arilson Strapasson” – O bolsonarista já atuou também como garimpeiro, participou e financiou atos golpistas no Pará, segundo ele mesmo informou à Polícia Federal quando foi preso na quinta-feira (3) por suspeita de ameaça contra o presidente Lula. No início da noite desta sexta-feira (4), ele foi solto.



Ele relatou aos policiais que invadiu a Câmara de Deputados em 8 de janeiro e participou e financiou manifestações em frente a um quartel em Santarém. Já as multas foram por desmatamento em 2015 e 2020 na região de Novo Progresso, segundo o Ibama (Leia mais abaixo).

Da região Sul do país, o fazendeiro se estabeleceu no Pará e vive em Novo Progresso, no sudoeste do estado. Ele costuma ir a Santarém comprar insumos para sua fazenda.

Multas de R$ 625 mil – Segundo o Ibama, foram estabelecidas duas multas contra Arilson, uma de R$ 235 mil em 2015 e outra de R$ 390 mil em 2020. O Ibama não confirmou se as multas foram pagas.

As degradações ambientais geraram dois embargos e duas autuações. Umas das áreas embargadas tem área de 77 hectares e fica em Novo Progresso.

A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal e ele foi alvo de processo ambiental da Vara da Justiça da Justiça Federal de Itaituba. A advogada que o defendeu foi nomeada pela Justiça que entendeu que ele não tinha “condições de arcar com advogado particular”.

Atos golpistas e ameaça contra o presidente – Quando foi preso pela Polícia Federal na quinta-feira (3), o fazendeiro relatou que foi a Brasília e participou da invasão à Câmara de Deputados em 8 de janeiro. A PF não passou informações sobre investigação dele pela participação nos atos golpistas.

Antes, o fazendeiro participou e financiou com R$ 60 mil as manifestações em frente a um batalhão ligado ao Exército em Santarém, sendo R$ 1 mil a cada dia, por dois meses.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/08/2023/05:25:27

