Polícia Federal prende em Santarém fazendeiro que ameaçou ‘dar tiro’ em Lula

O fazendeiro Arilson Strapasson foi preso após relatar plano e perguntar onde o presidente se hospedará durante a Cúpula da Amazônia, em Belém – (foto:Rede Social Facebook arquivo pessoal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (foto) visita os Estados do Amazonas e Pará nesta 6ª feira (4.ago)

Arilson Strapasson chegou a tentar descobrir o hotel em que Lula vai se hospedar em Santarém. Está previsto que o presidente chegue nesta sexta (4) à cidade.

A PF (Polícia Federal) prendeu na tarde de 5ª feira (3.ago.2023), em Santarém, no Pará, Arilson Strapasson por ameaçar atirar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O chefe do Executivo viaja para Belém, capital do Estado, nesta 6ª feira (4.ago) para participar da Cúpula da Amazônia.

Conforme comunicado do Palácio do Planalto, o homem comprava bebidas em uma loja quando teria dito que “daria um tiro na barriga do presidente”. Ele também teria perguntado às pessoas que estavam no estabelecimento onde Lula se hospedará quando estiver em Belém.

Fazendeiro é ainda é apontado como homem vinculado à grilagem e ao garimpo. Ministério da Justiça confirmou a prisão.

O inquérito foi aberto depois que uma das testemunhas comunicou à polícia.

Em comunicado, a PF afirma que o homem teria feito as ameaças enquanto fazia compras em uma loja de bebidas na quarta-feira (2). Enquanto realizava a compra, o homem teria dito que daria um tiro na barriga do presidente, e teria perguntado aos presentes se sabiam onde ele se hospedaria quando fosse ao município.

Quando foi abordado pelos agentes da PF, o suspeito disse ter participado dos atos extremistas do 8 de Janeiro, em Brasília, e ter entrado no salão verde da Câmara dos Deputados.

O homem também contou ter acampado durante 60 dias seguidos em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção, em Santarém, depois que Lula ganhou a eleição presidencial de 2022. Falou ainda ter pago R$ 1.000 por dia para financiar o acampamento.



Durante as diligências, os investigadores encontraram um comprovante de compra e venda de um imóvel na região no valor de R$ 2,5 milhões. O suspeito disse ser fazendeiro e já ter trabalhado como garimpeiro.

O homem deve responder pelos crimes de ameaça e incitação ou preparo de atentado por motivos políticos.

Nas redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse na noite desta quinta-feira que as ameaças a autoridades dos Poderes da República “não é liberdade de expressão” e que a PF “seguirá aplicando a lei contra criminosos”.

“Mesmo após o fracasso dos atos golpistas de 8 de janeiro, ainda existem pessoas que ameaçam MATAR ou AGREDIR FISICAMENTE autoridades dos Poderes da República. Isso não é “liberdade de expressão” e a Polícia Federal seguirá aplicando a lei contra criminosos. Renovo os apelos para que as pessoas protestem pacificamente e esperem a eleição de 2026.”

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/08/2023/05:25:27

