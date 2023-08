Justiça manda soltar fazendeiro que ameaçou atirar em Lula

Arilson Strapasson está proibido de se aproximar de Alter do Chão nos próximos 10 dias. (Foto: Arquivo Pessoal Facebook)

Suspeito foi preso em Santarém na 5ª feira, após dizer que “daria um tiro na barriga do presidente”; petista cumpre agenda na cidade.

A Justiça federal em Santarém, no Pará, concedeu na 6ª feira (4.ago.2023) liberdade provisória ao fazendeiro que ameaçou atirar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista cumpre agenda na região.

Leia mais:Polícia Federal prende em Santarém fazendeiro que ameaçou ‘dar tiro’ em Lula

*PF faz buscas e ouve vigilante no PA suspeito de divulgar ameaças contra Lula em redes sociais

Arilson Strapasson passou por uma audiência de custódia. A juíza Mônica Guimarães determinou que ele não se aproxime de Alter do Chão, a cerca de 37 quilômetros da zona urbana de Santarém, pelos próximos 10 dias.

Na tarde de 5ª feira (3.ago), Arilson foi preso pela PF (Polícia Federal) em Santarém. Conforme comunicado do Palácio do Planalto, o suspeito comprava bebidas em uma loja quando teria dito que “daria um tiro na barriga do presidente”. Ele também teria perguntado às pessoas que estavam no estabelecimento onde Lula se hospedaria.

O chefe do Executivo chegou à cidade na tarde de 6ª feira (4.ago) e deve visitar Alter do Chão neste fim de semana. Na 2ª feira (7.ago), cumpre agenda em Santarém, antes de partir para Belém, onde participa da Cúpula da Amazônia.

Segundo Renato Martins, o advogado de Arilson, 2 imóveis do suspeito foram alvo de busca e apreensão na 6ª feira (4.ago). “A Justiça entendeu que não havia motivo para manter a prisão porque não houve comprovação de que meu cliente tenha de fato feito a ameaça de atirar no presidente. O que houve foi uma denúncia que deverá ser investigada”, disse a jornalistas.

Até a publicação deste texto, Arilson aguardava comunicação da Justiça ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura para ser liberado.

