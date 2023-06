Febre maculosa: saiba o que é a doença que matou piloto e namorada em São Paulo

Mariana Giordano e o namorado morreram após sentirem febre intensa e fortes dores de cabeça; saiba mais

Nesta segunda-feira (12), o Instituto Adolfo Lutz confirmou a febre maculosa como causa da morte da biomédica e dentista Mariana Giordano, de 36 anos. Seu namorado, o piloto de automobilismo Douglas Costa, também morreu subitamente junto com a dentista, na última quinta-feira (8). Os dois chegaram a serem hospitalizados com sintomas de febre intensa e dores de cabeça que já estavam sentindo dias antes.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde afirma que a causa da morte de Douglas ainda não foi confirmada, mas que o material coletado para diagnóstico segue em análise pelo Instituto Adolfo Lutz.

Segundo as informações da Secretaria, Mariana pode ter adquirido a doença em Campinas, no interior de São Paulo, onde havia feito uma viagem no início do mês. A dentista chegou a notar marcas de picada pelo corpo, mas só sentiu os sintomas no dia 3 de junho, enquanto viajava com o namorado para Minas Gerais. Além de dores de cabeça e febre alta, os dois apresentaram manchas vermelhas pelo corpo. Entenda o que é febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato.

O que é a febre maculosa?

A febre maculosa é uma doença transmitida pelo carrapato-estrela, uma espécie específica que geralmente se hospeda em animais de grande porte, como capivaras e bois. Por isso, vale ressaltar que este não é o carrapato comum encontrado em animais domésticos, como cachorros e gatos. De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão só ocorre do carrapato infectado para a pessoa, não de pessoa para pessoa.

Como acontece a transmissão da febre maculosa?

Os carrapatos infectados pela bactéria Rickettsia rickettsii podem se fixar nas roupas e passar para o corpo facilmente quando a pessoa estiver em uma área sujeita à presença deles. A transmissão só ocorre caso o carrapato fique pelo menos 4 horas na pele.

Porém, se forem carrapatos pequenos ainda jovens, chamados de micuins, torna-se difícil de ver a olho nu e eles também são transmissores. As marcas das picadas são parecidas com de pulga, por isso é importante falar para o profissional de saúde se esteve em locais que tem capivaras ou casos da febre.

Quais são os sintomas da febre maculosa?

Quando infectada, a pessoa passa a sentir os sintomas de forma repentina, como febre alta, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e manchas vermelhas nas palmas das mãos e sola dos pés. Esses sinais podem progredir rapidamente.

Qual o tratamento da febre maculosa?

O tratamento da doença é feito com antibióticos, desde que sejam introduzidos logo nos primeiros dias, por isso o diagnóstico rápido é imprescindível nos casos de febre maculosa. O ideal é fazer a medicação por duas semanas, mas caso o diagnóstico estiver correto o quadro começa a regredir nos primeiros dias e evolui para cura total.

Como se prevenir da febre maculosa?

Use roupas claras para ajudar a visualizar o carrapato;

Use calças, botas e blusas com mangas compridas ao caminhar em locais de mato;

Use repelentes que possuem proteção contra carrapatos;

Caso encontre um carrapato na pele, retire com cuidado, de preferência com auxílio de uma pinça;

Evite esmagar o carrapato, pois ele pode liberar bactérias e contaminar partes do corpo com lesões, ou seja. injetar o veneno;

Quanto mais rápido retirar os carrapatos do corpo, menor será o risco de contrair a doença.

