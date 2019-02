Empresário e policial aposentado são flagrados com R$ 1,2 milhão em mala na BR-040

(foto: PRF/Divulgação)- Dupla seguia de Brasília para Belo Horizonte quando parou em fiscalização da PRF na noite de quinta-feira

Um empresário de 50 anos e um policial civil aposentado, de 57, foram presos na noite de quinta-feira ao serem flagrados transportando R$ 1,2 milhão dentro de uma mala na BR-040, em Sete Lagoas, na Região Central de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles vinham de Brasília, em uma Toyota Hilux, com destino a Belo Horizonte.

A abordagem foi realizada por volta das 22h30 no km 471, durante uma fiscalização de rotina. Segundo a PRF, os policiais desconfiaram do nervosismo dos dois ocupantes, cujos nomes não foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal. Ao verificar uma mala que estava no carro, eles encontraram R$ 1,2 milhão em espécie.

Conforme a PRF, eles disseram que levavam a mala para BH a pedido de um conhecido, que eles não identificaram. Os homens também não souberam informar a origem do dinheiro. Ainda segundo a corporação, o policial aposentado é de Brasília e apresentou documentos. A dupla foi detida e encaminhada à Polícia Federal (PF) em BH.

Fonte: EM Estado de Minas

