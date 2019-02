Fernanda Keulla está namorando diretor da Globo

A ex-BBB e repórter do Vídeo Show Fernanda Keulla não faz mais parte do time das solteiras. A loira está namorando com o diretor da Globo Bruno Martins.

O rapaz é filho de Manoel Martins, diretor-geral de entretenimento da emissora, cunhado de Luma Costa e já teve um relacionamento com a atriz Fernanda Paes Leme. As informações são do jornal Extra.

Fonte: DOL

