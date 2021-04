‘Ferrogrão pode racionalizar transporte de outras cargas agrícolas além do milho e soja’

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Ferrogrão poderá promover o desenvolvimento da população com base na infraestrutura que aumenta a competitividade e reduz o preço dos insumos. “Essa ferrovia tem 933 km e vai melhorar bastante a racionalidade no transporte, não só de milho e soja, mas de açúcar, etanol e outros bens”, completa.

Segundo o comentarista do Canal Rural Benedito Rosa, a conciliação da necessidade de crescimento e preservação do meio ambiente é um sonho para a produção agrícola. “O Brasil tem o direito de fazer investimentos em infraestrutura e melhorar a logística, assim como a Europa e os Estados Unidos fizeram nas primeiras décadas do século passado”, afirma.

A afirmação foi feita nesta terça-feira, 27, pelo ministro da infraestrutura, Tarcisio de Freitas. Segundo ele, os entraves legais que estão impedindo o projeto serão superados. A ferrovia, que liga Mato Grosso e Pará, teve projeto enviado ao Tribunal de Contas da União no ano passado e, de acordo com Freitas, o empreendimento está em fase de certificação de critérios ambientais por parte de uma consultoria internacional.

