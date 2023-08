Corpo de agricultor é encontrado por moradores na área rural de Anapu

(Foto:Reprodução) – O trabalhador rural identificado como José Maria Santos Melo, de 32 anos, foi assassinado na área rural do município de Anapu, no sudoeste do Pará. A Polícia Civil foi acionada por volta das 21h30 do último sábado (19), por populares informando que um corpo havia sido encontrado.

Segundo informações da polícia, tudo aconteceu no Travessão do Surubim. A vítima foi encontrada por moradores em um ramal. Chegando no local, os policiais puderam perceber que haviam ferimentos provavelmente provocados por algum pedaço de madeira, mas apenas a perícia vai informar a real causa da morte.

Os policiais ainda realizaram buscas pela área na tentativa de encontrar alguém, mas o suspeito não foi localizado. Uma perícia foi feita no local onde aconteceu o crime. O corpo de José Maria foi removido pela perícia e encaminhado para exames de necropsia em Altamira.

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar o caso. Testemunhas devem ser ouvidas. Até o momento não se sabe qual teria sido a motivação do assassinato. Segundo a polícia, a vítima trabalhava na roça e os familiares residiam em Anapu. Denúncias que possam ajudar podem ser repassadas ao 181 ou 190, sem a necessidade de se identificar.

