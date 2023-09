Flamengo anuncia a demissão do técnico Jorge Sampaoli

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira a demissão do técnico Jorge Sampaoli. O argentino de 63 anos não comandará, portanto, a equipe no duelo contra o Bahia, que acontece no sábado, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira”, comunicou o clube.

As críticas ao treinador vinham se acumulando nas últimas semanas e deixaram a situação dele no clube insustentável. Tanto o desempenho dentro de campo quanto o relacionamento com os atletas fora das quatro linhas eram apontados como pontos negativos do seu trabalho.

O último compromisso foi o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, que terminou com o título da Copa do Brasil nas mãos do Tricolor. Sendo assim, ele deixa o clube após 39 partidas e nenhum título conquistado. No período, foram 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

Sampaoli chegou ao Flamengo em abril de 2023, após a demissão de Vitor Pereira. Com um estilo de jogo diferente do português, o técnico chegou com prestígio ao Rio de Janeiro, já que teve passagens memoráveis por Santos e Atlético-MG no futebol brasileiro.

Após um bom início de trabalho, Sampaoli mostrou a razão do prestígio dado pela diretoria e deixou o time em boa situação no Brasileiro, além de conseguir passar de fase na Copa do Brasil e na Libertadores.

Porém, a situação começou a mudar depois da vitória de 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no dia 27 de julho. Na ocasião, o preparador físico Pablo Fernández discutiu com o atacante Pedro no vestiário e acertou um soco no jogador, deixando o clima pesado no Rubro-Negro.

Mesmo com a demissão do seu auxiliar, Sampaoli foi criticado pela passividade em relação ao caso. Pouco tempo depois, no dia 10 de agosto, o Flamengo foi eliminado da Libertadores após ser derrotado por 3 a 1 pelo Olímpia em Assunção, no Paraguai.

Com a equipe tendo um desempenho ruim, a única salvação para a continuidade do treinador seria o título da Copa do Brasil. Sampaoli virou alvo da torcida, já que seu time também não estava conseguindo engrenar no Campeonato Brasileiro.

O vice-campeonato do último domingo fez com que o Flamengo alcançasse sua sexta eliminação na temporada, a segunda com o argentino. Apesar de ter sido bancado pela presidente Rodolfo Landim, o resultado pesou para sua saída do clube carioca.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2023/08:53:12

