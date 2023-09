Palmeiras sofre contra o Boca Juniors, mas abre semi da Libertadores com empate na Bombonera

O Palmeiras tomou — muita — pressão, mas segurou o empate contra o Boca Juniors. Nesta quinta-feira (28), no Estádio La Bombonera, a equipe palestrina ficou no 0 a 0 com o time xeneize pela partida de ida das semifinais da Libertadores.

Se quiser avançar à final da disputa internacional, o Verdão terá que fazer o que jamais conseguiu no torneio: eliminar o clube argentino no mata-mata. Para isso, precisa vencer no segundo embate. Um empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto revés significa, evidentemente, classificação da equipe de Jorge Almirón.

A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). Na outra semifinal, Fluminense e Internacional ficaram no empate por 2 a 2 no Maracanã e voltam a se enfrentar também na semana seguinte.

O Alviverde, porém, volta suas atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em busca de cortar a distância para o líder Botafogo, os comandados de Abel Ferreira enfrentam o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada, às 18h30 de domingo, 1° de outubro, no Estádio Nabi Abi Chedid.

O jogo — A primeira chance clara de gol saiu dos pés de Artur, aos três minutos da etapa inicial. O camisa 14 matou cruzamento para a área no peito, limpou a jogada e chutou com força — mas a bola atingiu a rede pelo lado de fora ed Romero.

Aos 15, resposta xeneize: Cavani cabeceou bola com perigo após cobrança de falta para a área. O Boca aproveitava para impor pressão no Palmeiras, principalmente depois de erros de Gabriel Menino e Piquerez.

14 minutos depois, Cavani pela intermediária acionou Barco. O prodígio, pela esquerda, deu lindo passe em profundidade para Merentiel, que desviou de leve. A bola passou raspando a trave esquerda de Weverton — quase ‘lei do ex’ em ação na Argentina.

Aos 40 e 41, novas oportunidades do time da casa. Ezequiel Fernández recebeu presente de Marcos Rocha, mas não conseguiu aproveitar; no minuto seguinte, Cavani chutou cruzado e Weverton fez boa defesa. Nos acréscimos, o astro uruguaio mais uma vez arrancou suspiros do estádio argentino ao finalizar de cabeça com perigo.

Após ir para o intervalo pressionado por conta do momento do Boca na partida, Abel Ferreira não determinou qualquer tipo de mudança no Verdão. Nos primeiros minutos da etapa final, Mayke recebeu bela inversão de bola de Rony, invadiu a área e acabou travado por Barco na hora de finalizar.

Aos 10, nova oportunidade dos comandados de Abel Ferreira. Marcos Rocha acionou Raphael Veiga em contra-ataque e lançou boa bola em profundidade. O camisa 23 carregou para a área e bateu de canhota, mas não acertou o chute em cheio.

Três minutos depois, porém, o time xeneize balançou as redes. Advíncula cruzou, Weverton ficou indeciso e Fabra chegou para o cabeceio. O arqueiro conseguiu se recuperar e fazer a defesa, mas na sobra, Merentiel conferiu às redes. Wilmar Roldán, entretanto, assinalou falta na origem do rebote e anulou o tento mandante.

Aos 23, novo susto para o Alviverde. Barco ‘passeou’ pela direita e chutou cruzado, mas Weverton defendeu. O goleiro, entretanto, não espalmou com força e a bola ficou viva no rebote: Cavani dividiu com a zaga alviverde e foi para a disputa, porém não conseguiu conferir às redes.

O restante do período foi de mais pressão xeneize. Ainda que contundente, o Boca Juniors não conseguiu anotar um tento — e, ao apito final de Wilmar Roldán, placar determinado: 0 a 0.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2023/08:47:18

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...