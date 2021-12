COPA VERDE – Deu empate na Curuzu lotada: Papão faz 2 a 0, mas Leão deixa tudo igual

(Foto:Reprodução) – Até que foi um bom jogo, com domínio em cada tempo para Papão e Leão. O placar, no final, acabou sendo justo

Num confronto bastante movimentado, Paysandu e Remo empataram por 2 a 2, na noite desta quarta-feira, na Curuzu, em Belém, pelo confronto de ida da semifinal da Copa Verde. O Papão chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas levou o empate na etapa final.

Os times voltarão a se enfrentar no próximo sábado, às 17 horas, desta vez no Baenão. Quem vencer estará na final, enquanto um novo empate levará o clássico para as cobranças de pênalti.

Quem passar do confronto deverá enfrentar o Vila Nova na decisão. Isso porque o time goiano venceu o confronto de ida, contra o Nova Mutum, por 3 a 0, e tem ótima vantagem para o confronto de volta, que será realizado no Mato Grosso. Os times se enfrentam nesta quinta-feira, às 16 horas.

O primeiro tempo foi de um Paysandu com ‘fome’ de bola e pressionando o Remo pela vantagem no confronto de ida. Logo aos 13 minutos, Jhonnatan recebeu pelo lado direito e cruzou para José Aldo abrir o placar. O gol animou o Papão, que seguiu no ataque e aos 26 ampliou num chute de Danrlei e que Laércio, de letra, mandou para as redes, levando a Curuzu à loucura.

A vantagem de 2 a 0 não foi boa para o Paysandu, que se acomodou em campo e viu o Remo melhorar, principalmente na volta do segundo tempo. Logo aos três minutos, Igor Fernandes cruzou, Neto Pessoa dominou na área, girou sobre a marcação e finalizou forte, no canto alto do goleiro, descontando para o Leão.

O Remo se animou com o primeiro gol e não demorou para empatar o clássico. Aos oito, Neto Pessoa foi derrubado por Yan na área e o árbitro marcou pênalti. O artilheiro Neto Pessoa foi para a cobrança, deslocou o goleiro e deixou o placar em 2 a 2, merecido pela apresentação após o intervalo.

A reta final do jogo ficou bastante tensa e com os dois times abusando das faltas. Anderson Uchoa, do Remo, foi expulso de campo após agredir Jhonnatan com um tapa no rosto, num lance infantil e que deixou seu time em desvantagem numérica em campo. O Paysandu ainda tentou pressionar pela vitória, mas o clássico ficou mesmo no empate. (Do Ver-o-Fato, com informações de FutebolInterior)

Raio x da partida

PAYSANDU: Victor Souza; Leandro Silva, Yan, Victor Sallinas e Diego Matos (Bruno Paulista); Ratinho (Ruy), Jhonnatan (Fazendinha) e José Aldo (Alan Calbergue); Marlon, Laércio (Thiago Santos) e Danrlei. Técnico: Wilton Bezerra.

REMO: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Marlon e Igor; Uchôa, Neto Moura (Gedoz) e Erick Flores (Curuá); Tocantins (Tiago Mafra e Pingo), Jefferson (Ronald) e Neto Pessoa . Técnico: Eduardo Baptista.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Gols: José Aldo (4/1T) e Laércio (14/1T) – PAY | Neto Pessoa (5/2T e 10/2T) – REM

Cartões amarelos: Leandro Silva, Yan, Victor Sallinas, Jhonnatan e Laércio (PAY) | Fredson, Neto Moura, Jefferson, Uchôa (REM).

Cartão vermelho: Uchôa (REM).

