Flamengo empata com o La Calera no Chile pela Libertadores

Mesmo após sair perdendo por 2 a 0 o Flamengo reagiu e empatou por 2 a 2 com o La Calera na noite desta terça-feira.

O jogo, no Estádio Nicolás Chahuán Nazar, em Valparaíso, foi disputado em grama sintética e abriu a quarta rodada do Grupo G.

Gabigol e Arão fizeram os gols do Flamengo, mas antes o volante, improvisado de zagueiro, tinha anotado contra. Tudo isso após Martínez abrir o placar.

Com o resultado o Flamengo chegou aos dez pontos, tranquilo na liderança. O La Calera é o lanterna com dois pontos.

O La Calera iniciou a partida em um ritmo muito forte. Gabriel Batista já tinha defendido uma cabeçada perigosa de Cavalieri quando os chilenos abriram o marcador aos oito minutos. O arqueiro flamenguista e o zagueiro Bruno Viana protagonizaram uma série de erros e Vargas chutou livre na área. Gabriel deu rebote e Ariel Martínez mandou para o fundo da rede.

O Flamengo demorou muito para acordar no jogo. Tanto que o primeiro trabalho do goleiro Arias foi uma defesa em chute de Gabigol somente aos 17 minutos. Dois minutos depois o arqueiro voltou a fazer boa interferência após chute de Arrascaeta.

Mas a insegurança da defesa flamenguista era visível e ela se refletiu no segundo gol dos chilenos aos 28 minutos. Após cobrança de escanteio Willian Arão se atrapalhou e acabou marcando um gol contra.

Apesar do impacto negativo, o Flamengo respondeu rapidamente, descontando dois minutos depois. Em um lance infantil de Ariel Martínez, que empurrou Éverton Ribeiro na área, o Rubro-Negro conseguiu um pênalti. Converteu com Gabigol.

Animado, o Flamengo esboçou uma pressão. Aos 33 minutos o goleiro argentino do La Calera salvou cabeçada de Arrascaeta. Já aos 41 Bruno Henrique chutou sobre o gol. Antes do intervalo Arão quase se redimiu. Dominou no peito dentro da área, mas chutou sobre o gol.

Na volta para o segundo tempo o Flamengo seguiu pressionando e quase marcou aos 11 minutos. Após cobrança de escanteio, Arias salvou o que seria um gol contra de Labas. Aos 15 e aos 17 Arrascaeta e Pedro, respectivamente, chutaram para fora.

A pressão do Flamengo surtiu efeito aos 32 minutos, quando o Flamengo empatou. Após cobrança de escanteio, Willian Arão cabeceou sem chances para o goleiro. O volante assim se redimia do erro que cometeu ao anotar contra. O Flamengo ainda esboçou uma pressão, mas o placar ficou no 2 a 2.

Agora o Flamengo volta as suas atenções para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O primeiro duelo será no sábado à noite no Maracanã. Já pela Copa Libertadores o time volta a atuar na próxima quarta-feira, quando recebe a LDU. No mesmo dia o La Calera vai à Argentina encarar o Vélez Sarsfield.

Fonte:Gazeta Esportiva

