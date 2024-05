Flamengo joga bem e bate Corinthians no Maracanã

Pedro abriu o caminho para a vitória do Mengão no Brasileirão | Marcelo Cortes / Flamengo

Aposta de Tite dá certo e Flamengo vence o Corinthians em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

No clássico das maiores torcidas do país, o Flamengo contou um uma joia prata da casa para vencer e ficar próximo dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro 2024.

O Flamengo jogou melhor e venceu o Corinthians por 2 a 0 neste sábado (11), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pedro e Lorran.

Pressionado no cargo, Tite mexeu no time e foi recompensado. Lorran, novidade na escalação, foi um dos melhores em campo. O garoto de 17 anos deu a assistência para Pedro e marcou o seu na etapa final.

O Rubro-Negro voltará a campo para duelo decisivo com o Bolivar (BOL), quinta-feira, no Maracanã, pela Libertadores. O Corinthians enfrentará o Argentinos Juniors (ARG), terça, pela Sul-Americana.

Flamengo reage

O Flamengo dominou o Corinthians no primeiro tempo. O Rubro-Negro de Tite teve uma postura diferente em relação aos últimos jogos e acuou o Timão de António Oliveira.

Tite surpreendeu ao escalar o garoto Lorran no time titular. A novidade se destacou na armação e tornou o time mais ofensivo. Ele deu a assistência para Pedro abrir o placar aos 19 minutos. O centroavante deixou Félix Torres no chão e bateu Carlos Miguel, que foi mal no lance.

O Flamengo teve outras oportunidades, enquanto o Corinthians só assustou em jogadas individuais de Wesley. A opção de António por três zagueiros passou longe de funcionar. O meio-campo foi todo dos donos da casa.

Corinthians derrapa

O Corinthians voltou para a etapa final com Yuri Alberto na vaga de Paulinho e passou a dar mais trabalho à defesa do Flamengo.

Aos 13 minutos, veio o grande momento do Timão na partida: Yuri Alberto cabeceou para defesa de Rossi. No bate-rebate, Cacá teve chance incrível e parou novamente no goleiro do Flamengo.

O Corinthians não aproveitou a oportunidade e viu o Flamengo ampliar na sequência. Aos 17, Cacá perdeu a bola na defesa para Lorran, que tabelou com Gerson e bateu bonito na saída de Carlos Miguel. 2 a 0.

O gol acabou com qualquer possível reação do Timão. O Flamengo controlou bem a vantagem e venceu merecidamente em casa para espantar a crise.

Lances importantes

1 a 0. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Pedro recebeu de Lorran, deixou Félix Torres e bateu por baixo de Carlos Miguel. O goleiro do Corinthians foi mal no lance.

2 a 0. No minuto 17 da etapa final, Lorran roubou de Cacá e tabelou com Gerson antes de deslocar Carlos Miguel com categoria.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 x 0 CORINTHIANS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 11 de maio de 2024 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Lobes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Cartões amarelos: Léo Pereira (Flamengo) e Romero (Corinthians)

GOLS: Flamengo: Pedro, aos 19 minutos do primeiro tempo, e Lorran, aos 17 minutos do segundo tempo.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz (Victor Hugo), Gerson e Lorran (Léo Ortiz); Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite

Corinthians: Carlos Miguel, Félix Torres, Gustavo Henrique e Cacá (Igor Coronado); Fagner (Leo Maná), Paulinho (Yuri Alberto), Breno Bidon, Rodrigo Garro (Guilherme Biro) e Hugo; Wesley e Romero (Gustavo Mosquito). Técnico: António Oliveira

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/07:32:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...