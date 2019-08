Flamengo vence Grêmio e se recupera no Campeonato Brasileiro

Por:Gazeta Esportiva (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo) 10/08/2019 20:14 – O Flamengo voltou ao rumo das vitórias no Campeonato Brasileiro ao bater por 2 a 1 o Grêmio, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 27 pontos e seguem na terceira posição da Série A. Já os gaúchos, seguem com 17, ainda na parte de baixo da classificação.

Os donos da casa tiveram mais posse de bola durante os 90 minutos e abriram o placar no primeiro tempo, com Willian Arão. Só que nos acréscimos da etapa inicial, com o auxílio do VAR, o Grêmio empatou com Rafael Galhardo, de pênalti. No segundo tempo, Arrascaeta, no início, e Éverton Ribeiro, no fim, decretaram a vitória dos cariocas.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o vasco, em Brasília, no sábado. Já o Grêmio volta a campo no mesmo dia, contra o Palmeiras, em Porto Alegre.

O jogo – O Flamengo buscou ter o controle da partida desde os primeiros minutos. No entanto, os rubro-negros tinham dificuldade em criar boas jogada no setor ofensivo. Já o Grêmio, com espaço, contra-atacava com certo perigo, mas pecava no último passe. Os gaúchos tiveram a primeira boa chance de marcar aos 18 minutos. Após bate e rebate, Luciano chutou fraco, nas mãos de Diego Alves.

O lance não mudou a postura do Flamengo, que seguiu em busca do gol com mais intensidade. De tanto insistir, os rubro-negros chegaram ao gol aos 28 minutos. Arrascaeta deu belo passe para Willian Arão na área. O volante chutou colocado, sem chance para Julio Cesar.

O gol deu tranquilidade aos donos da casa, que mantiveram a posse de bola, mas sem dar espaço aos contra-ataques gremistas. O panorama da partida seguia o mesmo até os minutos finais, quando o árbitro Bráulio da Silva Machado, com o auxílio do VAR, marcou um pênalti para os gaúchos. Rafael Galhardo foi para a cobrança e deixou o confronto empatado no intervalo.

No segundo tempo, os cariocas voltaram com a intenção de ficar a frente no placar e conseguiram chegar ao gol logo aos quatro minutos. Bruno Henrique fez boa jogada individual e acertou a trave. No rebote, a bola veio no pé de Arrascaeta, que mandou para a rede.

O revés foi sentido pelo Grêmio, que viu o Flamengo crescer na partida. Primeiro, Rafinha cruzou para Arrascaeta cabecear com perigo. Depois, Gerson fez jogada individual e acertou o travessão de Julio Cesar.

Aos poucos, o Grêmio melhorou a marcação e equilibrou o confronto. Mesmo assim, os visitantes seguiam sem levar perigo a Diego Alves. O Flamengo só voltou a assustar aos 31 minutos, quando Arrascaeta recebeu passe de Bruno Henrique na área e chutou para grande defesa de Julio Cesar.

O lance aninou o Flamengo, que teve nova chance de marcar aos 35 minutos. Após boa troca de passes, a bola chegou novamente em Arrascaeta na área. Desta vez, o uruguaio chutou em cima de Julio Cesar, que fez a defesa sem dificuldade.

Nos minutos finais, o duelo ficou mais aberto. O Grêmio foi em busca do empate, mas continuava com os erros próximos da área. O Flamengo seguiu com sua vocação ofensiva e chegou ao terceiro gol nos acréscimos, com Éverton Ribeiro, para dar números finais no Maracanã.

