Fluminense elimina Argentinos Juniors e pode pegar Flamengo nas quartas da Libertadores

Foi dramático mas o Fluminense está nas quartas de final da Libertadores. Na noite desta terça-feira, no Maracanã, o Tricolor venceu o Argentino Juniors por 2 a 0 e se classificou para a próxima fase da competição continental.

O herói da noite foi o lateral direito Samuel Xavier, que marcou aos 40 minutos do segundo tempo. John Kennedy, nos acréscimos, ampliou e fechou o placar.

O Tricolor agora aguarda o confronto entre Flamengo e Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira, em Assunção, para conhecer seu próximo adversário.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai encarar o Grêmio no próximo domingo, em Porto Alegre, em duelo válido pela 19ª e última rodada do primeiro turno.

O jogo – Como não podia ser diferente numa decisão envolvendo brasileiros e argentinos, o duelo no Maraca começou tenso. O técnico Gabriel Milito armou seu time num 3-6-1 para bloquear o meio de campo Tricolor. O resultado foram apenas 2 finalizações do Flu nos primeiro 30 minutos, apesar do maior volume e posse de bola.

O objetivo argentino era claro, conter as ações ofensivas brasileiras e jogar nas falhas do adversário.

O primeiro lance de emoção aconteceu aos 28, quando a defesa argentina falhou e deixou Cano livre no campo de ataque. O artilheiro partiu em direção ao gol e o goleiro tentou interceptá-lo fora da área mas foi driblado. Cano tenta acertar o gol mas a bola bate num defensor e depois é rebatida por Villalba na pequena área.

A marcação implacável não permitiu ao Flu ameaçar a meta do Argentinos Juniors no primeiro tempo, que terminou com o placar inalterado. No último lance, bobeada Tricolor e, após um erro de passe, Gondou partiu em direção à área e arriscou de longe. A bola passou raspando pela trave direita e saiu pela linha de fundo.

A segunda etapa começou com o Flu mais ligado. O panorama da partida, entretanto, nada mudou. As dificuldade em campo fizeram Fernando mexer na equipe aos 14 minutos. O zagueiro Felipe Melo deu lugar ao volante Martinelli.

Aos 20, em mais uma falha, o Flu quase se complicou. Martinelli teve um passe interceptado na saída de bola e Alan se precipitou e finalizou muito mal.

A torcida tricolor começava a ficar preocupada quando Diniz fez duas alterações de uma vez, aos 26. Entraram John Kennedy e Daniel nas vagas de Keno e Lima, respectivamente.

A catimba argentina argentina entrou em campo aos 29, após André elevar demais o pé em contato com Nuss. O atacante teve um sangramento na cabeça e os argentinos pressionaram o árbitro pela expulsão do volante brasileiro, que foi punido apenas com um cartão amarelo.

Com as mudanças, o Fluminense perdeu organização e o jogo em emoção. O confronto que já era amarrado, ficou ainda mais picado pelas faltas e a arbitragem distribuía cartões.

Na base do abafa, o Fluminense finalmente conseguiu marcar aos 40 minutos e, assim, como no jogo de ida na Argentina, coube a Samuel Xavier resolver. Após um bate rebate na área, o lateral acertou um balaço no ângulo de Acosta e correu para a torcida.

Após a comemoração, houve princípio de confusão entre os dois times próximo dos bancos de reservas. Nos acréscimos, John Kennedy partiu em velocidade no contra-ataque, tirou o marcador da jogada com um corte para o meio e bateu na saída do goleiro para fechar a fatura.

