Thiago Heleno perde pênalti, e Athletico-PR cai contra o Bolívar na Libertadores

O Athletico-PR está fora da Libertadores. Nesta terça-feira, o Furacão até venceu o Bolívar-BOL, por 2 a 0, na Ligga Arena, pela volta das oitavas da Libertadores, mas o resultado não foi suficiente para reverter o 3 a 1 sofrido na ida. Nas penalidades os bolivianos superaram o rubro-negro, por 5 a 4.

Assim o atual vice-campeão do torneio dá adeus à competição, enquanto os bolivianos avançam às quartas e enfrentam o River Plate, que passou pelo Internacional.

O jogo – Com a vantagem de 3 a 1 construída no primeiro jogo, o Bolívar entrou em campo de forma mais confortável e não deixou a vida fácil para o Athletico-PR. Contudo, o Furacão conseguiu abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Em velocidade, Canobbio invadiu a área e foi travado. A bola bateu no braço de Bentaberry e após revisão no VAR, o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança, Fernandinho marcou.

Com o gol, o Furacão ganhou um gás e ficou perto de fazer o segundo cinco minutos depois. Vitor Roque fez boa jogada, invadiu a área e na hora de finalizar acertou a marcação. Nos acréscimos, Rodríguez chegou a deixar tudo igual para os bolivianos, mas o árbitro viu falta de Thiago Heleno na jogada e não validou. A revisão do VAR manteve a decisão do árbitro de campo.

O Bolívar assustou logo aos três minutos em cobrança de falta, mas Bento defendeu. Depois, a equipe visitante quase igualou o marcador aos 11 minutos, em finalização de Francisco da Costa, que viu o goleiro tirar com o peito. No rebote, o Bolívar finalizou com espaço e Thiago Heleno salvou, tirando de cabeça.

O Furacão superou a pressão do Bolívar e ampliou o placar. Vitor Roque invadiu a área, recebeu de Canobbio e estufou a rede. Pouco depois, Canobbio teve a chance de fazer o terceiro, mas desperdiçou após tabela com Vitor Roque. Aos 42, Khellven acionou o uruguaio novamente, que finalizou e viu a bola acertar a trave.

A equipe da casa pressionou na reta final e Fernandinho fez boa jogada para Vitor Roque, que escorregou antes de concluir a boa jogada.

Após a vitória do Athletico-PR no tempo normal, e o 3 a 3 no placar agregado, o duelo foi para os pênaltis. Bejarano começou a disputa e converteu para o Bolívar. Em seguida, Marcelo Cirino também balançou a rede após Lampe fazer uma defesa parcial. Justiniano bateu no canto do Bento e fez o segundo dos bolivianos. Vitor Bueno igualou. Saucedo, do Bolívar, e Fernandinho, do Furacão, também fizeram em sequência.

Algarañaz bateu no canto de Bento, que quase fez a defesa, e fez o quarto. Vidal também fez para o Athletico-PR. Bruno Sávio fez o quinto do Bolívar e Thiago Heleno desperdiçou.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/07:43:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...