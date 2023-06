Fluminense vacila no fim e leva empate do Goiás pelo Campeonato Brasileiro

O Fluminense vacilou na reta final do jogo e ficou no empate com o Goiás em 2 a 2, neste domingo, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flu foi letal no começo de cada tempo, mas também levou gol na reta final de cada etapa. Assim, amarga um empate, de certa forma, frustrante em Goiânia. O Fluminense agora tem 17 pontos e está no quinto lugar. Já o Goiás, com oito pontos, está na 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

Com a parada do Brasileirão para a Data Fifa, o Fluminense volta a campo no dia 21, quando recebe o Atlético-MG, no Maracanã. O Goiás tem mais um clube carioca pela frente e visita o Vasco, no dia 22, em São Januário.

Sem Felipe Melo e Samuel Xavier, suspensos, o técnico Fernando Diniz optou por Manoel e improvisou Gabriel Pirani na lateral esquerda do Fluminense. Guga voltou para a direita. O comandante também não pôde contar com Ganso, por sentir dores no pé esquerdo. Lelê ganhou chance no ataque.

O Fluminense abriu o placar no primeiro minuto. Guga bateu lateral para Lelê, na área. Ele cruzou e Cano, de carrinho, fez 1 a 0. O artilheiro interrompeu uma seca de sete jogos sem marcar.

O Tricolor Carioca quase ampliou aos dez minutos. Arias cobrou escanteio e Lelê, sozinho, cabeceou. A bola saiu e assustou Tadeu. Aos 21, Bruno Santos cruzou e Apodi desviou. Fábio defendeu com segurança. Lelê, em nova cobrança de escanteio de Arias, aos 29, quase marcou de novo. A bola passou rente à trave.

O atacante Lelê foi bem participativo na etapa inicial. Aos 38, ele recebeu de Martinelli e bateu de primeira, para fora. O Goiás respondeu um minuto depois. Sander cruzou e Morelli se antecipou a Martinelli para cabecear. A bola foi por cima. O Esmeraldino pressionou no fim. Aos 42, Martinelli perdeu a bola para Palacios. Morelli, então, obrigou Fábio a grande defesa. No rebote, Apodi foi derrubado por Pirani. Pênalti. Matheus Peixoto bateu e deixou tudo igual: 1 a 1.

O Fluminense repetiu o expediente de marcar logo no começo do tempo. No primeiro minuto da etapa final, Lima recebeu de Arias, cortou Bruno Melo e chutou no ângulo: 2 a 1. Aos 16 minutos, o Fluzão quase fez o terceiro. Guga arriscou da entrada da área. Tadeu fez defesa e a bola ainda bateu na trave.

O Goiás tentou reagir. Aos 19, Sander arriscou de longe. A bola desviou em Martinelli e Fábio foi buscar no canto. Cinco minutos depois, David Braz, que entrou no lugar de Nino, apareceu na área e emendou um peixinho. A bola desviou em Apodi e saiu.

O Esmeraldino respondeu aos 27 minutos. Sander cruzou da esquerda e Matheus Peixoto. Fábio fez grande defesa. O goleiro tricolor apareceu bem de novo aos 34 minutos, agora para defesa em lance de Guilherme Marques.

O Goiás chegou ao empate aos 39 minutos. Sander cobrou escanteio e Alesson, que entrou na etapa final, ganhou pelo alto e empatou: 2 a 2. O Fluminense amargou um empate frustrante fora de casa.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Marcelo Gonçalves/assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/08:17:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...