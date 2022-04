Internacional vence o Independiente Medellín e assume a ponta do grupo E da Sul-Americana

O Internacional venceu a primeira partida da Copa Sul-Americana de 2022. Os comandados de Mano Menezes bateram o Independiente Medellín, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da competição. O gol foi marcado por Alemão, na segunda etapa.

Com esse resultado, a equipe gaúcha soma cinco pontos e ocupa a liderança do grupo E. Já o Independiente Medellín vem logo em seguida, no segundo lugar, com um ponto a menos.

O Colorado volta a campo no domingo para enfrentar o Avaí, às 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Independiente Medellín duela com o Atlético Nacional pela 18ª rodada da primeira fase do Campeonato Colombiano, às 18h05.

Logo no início do segundo tempo, o Internacional chegou bem com Alemão, que tentou de cabeça. Minutos depois, após cobrança de escanteio, o atacante finalizou, mas Mosquera defendeu. Aos 27, Edenílson recebe de Gabriel e também parou na defesa do goleiro da equipe colombiana. Nos acréscimos, o camisa 8 do Inter tentou de fora da área, obrigando o arqueiro adversário a trabalhar.

Alemão abriu o placar para o Colorado aos nove minutos do segundo tempo. Dourado recebeu de Wanderson e tocou para Alemão na área, que se ajeitou a bola para mandar para o gol e balançar a rede. O Inter ainda chegou com David, de cabeça, aos 30, após passe de Edenílson. Os colombianos assustaram nos minutos finais após cobrança de falta, mas Daniel salvou.

O Independiente ensaiou uma pressão nos minutos finais, mas o Internacional soube segurar e sair com o triunfo. Nos acréscimos, o Daniel salvou mais uma vez em tentativa da equipe colombiana.

