Flamengo empata com o Atlético-GO em Goiânia na estreia do Brasileirão

O Flamengo estreou neste sábado no Campeonato Brasileiro. Os cariocas ficaram no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiânia.

O Flamengo teve mais posse de bola na partida, mas viu o Atlético-GO abrir o placar na etapa final, com Wellington Rato. Só que os cariocas chegaram ao empate com Bruno Henrique.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o São Paulo, no domingo, no Maracanã. Já o Atlético-GO entra em campo no mesmo dia, contra o Bragantino, fora de casa.

O jogo – O Atlético-GO começou a partida já colocando a bola na rede aos dois minutos. No entanto, o gol acabou anulado após revisão do VAR por impedimento de Shaylon no início do lance.

O susto fez o Flamengo ficou mais ligado na partida. Os cariocas tinha a posse da bola, mas só assustaram aos 22 minutos, em chute de Bruno Henrique. Depois, Gabigol acertou a rede pelo lado de fora em finalização perigosa.

O Atlético-GO só conseguiu voltar a levar perigo aos 39 minutos. Jorginho passou por Willian Arão e chutou para defesa segura de Hugo. Antes do intervalo, novamente Jorginho aproveitou bobeada da zaga e quase abriu o placar. Com isso, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

Na etapa final, o Flamengo voltou melhor e criou algumas boas chances, mas viu o Atlético-GO também chegar com perigo. Os cariocas aumentaram a pressão ao longo do tempo, mas pecavam na hora das finalizações.

Contudo, em um contra-ataque rápido, quem abriu o placar foi o Atlético-GO, aos 29 minutos. Dudu cruzou para Wellington Rato chutar cruzado, sem chance para Hugo.

O revés fez o Flamengo aumentar a pressão em busca do empate. O goleiro Luan Polli salvou o Atlético-GO após cruzamento de Lázaro que iria para o gol. No entanto, aos 38 minutos, os cariocas chegaram ao empate com Bruno Henrique. Após cobrança de escanteio, o atacante cabeceou e viu a bola bater no travessão e na trave antes de entrar.

Nos minutos finais, os visitantes foram para cima tentando a virada. O Flamengo quase marcou aos 42 minutos, com Pedro. O atacante acertou o travessão goiano. O Atlético-GO recuou e teve grande chance nos acréscimos. Léo Pereira, porém, acertou a trave ao finalizar na saída de Hugo. Assim, a igualdade permaneceu em Goiânia.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 10/04/2022/07:37:57

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...