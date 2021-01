Fluminense vira no fim e vence o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Em um clássico com muita emoção, o Fluminense venceu o Flamengo de virada por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, os rubro-negros seguem com 49 pontos e perderam a chance de encostar no São Paulo. Já os tricolores, com 43 pontos, voltam a colar na zona de classificação para a Libertadores.

O Flamengo dominou o primeiro tempo e abriu o placar com Arrascaeta. O Fluminense só equilibrou o jogo na etapa final e empatou com Luccas Claro. Nos acréscimos, Yago decretou a virada tricolor.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Ceará, no domingo, no Maracanã. Já o Fluminense só entra em campo na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, em São Paulo.

O jogo – O Flamengo começou com tudo e quase abriu o placar com um minuto. Após cruzamento rasteiro, Gabigol chutou, mas sobre o travessão. Em seguida, Rodrigo Caio aproveitou bola levantada na área e cabeceou para grande defesa de Marcos Felipe.

O Fluminense finalizou pela primeira vez aos oito minutos. Fred mandou por cima do gol. Só que os rubro-negros tinha total controle da posse de bola e teve boa oportunidade com Arrascaeta, mas Marcos Felipe estava bem posicionado para fazer a defesa. Depois, Gabigol cruzou para Bruno Henrique, mas o atacante se esticou e finalizou junto com Calegari, que salvou os tricolores.

De tanto insistir, o Flamengo marcou aos 39 minutos. Éverton Ribeiro chegou na linha de fundo e cruzou para a área. Matheus Ferraz tentou o corte e deixou na medida para Arrascaeta cabecear para a rede.

Somente nos minutos finais, o Fluminense conseguiu chegar com perigo. No último lance do primeiro tempo, Yuri chutou bonito e quase acertou o gol. Com isso, os rubro-negros mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, os tricolores voltaram com outra postura. Com isso, o clássico ficou equilibrado. O Fluminense assustou aos seis minutos, com Wellington Silva. Só que o Flamengo respondeu com Natan em seguida.

O Fluminense conseguiu o empate aos nove minutos. Em falta cobrada na área, Luccas Claro mandou para a rede. O lance foi invalidado pelo assistentes, mas revertido após checagem do VAR.

O revés não mudou a postura do Flamengo, que chegou a colocar uma bola na trave com Arrascaeta, em falta. Só que o Fluminense passou a ter as melhores chances. Primeiro, Michel Araújo foi lançado, driblou dois marcadores e tocou na trave. Depois, Felippe Cardoso entrou na área, mas demorou a finalizar.

Aos poucos, os rubro-negros voltaram a ter mais posse de bola. Com isso, os flamenguistas chegaram com perigo com Gabigol e Pedro, mas ambos pararam em Marcos Felipe.

Na parte final, o Flamengo continuou tendo mais a bola, mas viu o Fluminense buscar os contra-ataques. Já nos acréscimos, os tricolores chegaram a vitória no Maracanã. Filipe Luís tocou errado e deu no pé de Yago, que tocou na saída de Hugo Souza.

Gazeta Esportiva (foto: Mailson Santana/assessoria)

