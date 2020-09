Fogo em cemitério assusta moradores de Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp) – O incêndio também chamou atenção dos motoristas pelas condições de visibilidade , que passavam pela Avenida Brasil.

Um foco de incêndio dentro do cemitério do Bairro Pires de Lima , localizado na região central da cidade, assustou moradores na noite desta terça-feira (01). O cemitério , esta praticamente abandonado, a maioria dos restos mortais, foram retirados e transladado para o novo cemitério municipal.

O fogo rapidamente se espalhou em uma área de mata ao redor do cemitério, se aproximando de túmulos. O incêndio também dificultou para os moradores que tiveram que ingerir a fumaça, motoristas que passavam pela Avenida Brasil registraram em fotos e enviaram para reportagem do Jornal Folha do Progresso.

A causa do incêndio e o tamanho da área atingida não foi informada.

Internautas comentaram a foto “Nem os mortos tem sossego ,pegando fogo no cemitério” – Veja

