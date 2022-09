Prefeitura divulga programação do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro

Na manhã desta quarta-feira, 07, feriado em comemoração a Independência do Brasil, as ruas estarão ocupadas por brasileiros celebrando a data e prestigiando o tradicional desfile cívico-militar. Em Novo Progresso as festividades no interior tiveram início na sexta-feira, 2 de setembro de 2022 na comunidade de Santa Julia. Nesta segunda-feira (05) o desfile continua.

veja programação abaixo;

Na quarta-feira (7) as festividades na cidade de Novo Progresso ocorrerão na Avenida Jamanxim e terá início às 7h00 com há presença de autoridades no palanque.

Veja programação abaixo;

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/09/2022/08:05:53

