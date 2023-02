Foragido é preso após uma série de assaltos em Miritituba; foram pelo menos 10 vítimas seguidas

Mayron Damasceno possuía um mandado de prisão em aberto por roubo expedido em Santarém. (Foto:Giro Portal).

Durante assalto à farmácia, ele chega a agredir duas mulheres

Foragido por roubo, Mayron Fernandes Damasceno, de 21 anos, fez ao menos 10 vítimas pelo mesmo crime no distrito de Miritituba, em Itaituba.

Um dos assaltos, em uma farmácia da cidade do sudoeste do Pará, foi registrado por uma câmera de segurança. Na ocasião, ele chega a agredir duas mulheres.

Ele foi preso na noite desta terça-feira (14), já que tinha um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido em Santarém.

O assalto à farmácia ganhou visibilidade. No registro, Mayron Damasceno entra no estabelecimento usando um capacete preto, uma blusa de manga longa azul e uma bermuda jeans. Portando uma arma de fogo, ele rende algumas mulheres que estavam no local e imediatamente começa a roubar os bens.

A ação durou pouco mais do que um minuto, mas foi o suficiente para que ele conseguisse roubar celulares e o dinheiro do caixa, além de agredir mulheres com a arma para pegar seus pertences. Outra câmera de segurança da drogaria flagrou o momento em que o homem saiu do local, deixando a cena do crime em uma motocicleta.

De acordo com relatos da população local ao Giro Portal, no mesmo dia o criminoso também teria assaltado outros três lugares e duas ou três pessoas no distrito.

Testemunhas relatam que após os crimes, ele pegou uma voadeira e atravessou o Rio Tapajós para Itaituba, alegando estar “agoniado” porque sua mãe estava no hospital.

Dentro da lancha, ainda com o capacete na cabeça e com uma mochila roubada de uma das vítimas na farmácia, o homem chegou a trocar a camisa azul por uma vermelha. Ao chegar em Itaituba, ele pegou um táxi e fugiu tomando rumo ignorado.

Durante a noite de terça, a polícia conseguiu prender Mayron Damasceno. Ele ainda estava com uma bolsa contendo alguns objetos roubados.

O assaltante foi encaminhado para a Seccional de Polícia Civil para que sejam realizados os procedimentos legais cabíveis.

Mayron Fernandes Damasceno deixou pelo menos 10 vítimas em Miritituba, roubando no mínimo R$ 300,00 e diversos aparelhos celulares. Além disso, ele deixou a motocicleta utilizada nos crimes em Miritituba. O veículo foi apreendido pela polícia e levado para Itaituba. (Com informações do Giro Portal).

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/02/2023/17/01/2023/09:56:02

