BBB 23: paraense Paula é eliminada no Paredão com 72,5% dos votos

Paula é a quarta eliminada do BBB 23. (Foto:Globo)

Em decisão apertar, ela é o quarto eliminado da edição.

A paraense Paula Freitas deixou o “Big Brother Brasil 23” no Paredão Quádruplo, desta terça-feira (14). Ela não conseguiu reverter a má impressão deixada após a formação do Paredão, no domingo (12).

A sister de Jacundá, sudeste do Pará, teve uma semana conturbada no programa. Entre escolhas erradas e exposições, Paula precisou lidar com as críticas dos próprios participantes e companheiros de Quarto Deserto.

Além de Paula, estavam no Paredão: Bruno Gaga (23,68%), Amanda (1,75%) e MC Guimê (2,07%).

De acordo com as enquetes na web, a votação começou com grande diferença entre Bruno e Paula, mas com a aproximação do resultado do Paredão, os números ficaram cada vez mais apertados. Guimê e Amanda eram coadjuvantes nessa votação.

Minutos antes de iniciar o programa ao vivo, o quarteto rezou um Pai-Nosso e fez um acordo entre eles de movimentar o jogo.

Ao se despedir, Paula avisou: “Eu não vou chorar, eu não quero chorar. Não quero me despedir”. “Só dizer muito obrigada por tudo. Segui meu coração e deu muito errado”, acrescentou. (Com informações de Bruna Dias).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail: folhadoprogresso.jornal@gmail.com

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/02/2023/17/01/2023/07:34:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...