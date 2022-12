Foragido por homicídio, passageiro é preso pela PF no aeroporto de Belém ao chegar de Florianópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A prisão foi feita pelo Núcleo de Inteligência Aeroportuária da PF. Não foram informados detalhes sobre o crime, nem há quanto tempo ele estava na capital catarinense. (Com informações do g1 Pará).

O morador do bairro do Benguí, na capital paraense, tinha mandado em aberto expedido ainda em 2018 pela Justiça do Pará por um homicídio “por motivo torpe” cometido em Belém.

Um passageiro foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Belém assim que o avião pousou. A prisão ocorreu no domingo (4) e foi divulgada nesta segunda-feira (5) pela PF. O preso estava vindo de Florianópolis.

